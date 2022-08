ATP - Cincinnati : Norrie et Coric créent la surprise

Coric enchaîne les performances

Si la logique a été respectée dans le haut du tableau du Masters 1000 de Cincinnati, puisque la demi-finale opposera les têtes de série n°1 et 4, Daniil Medvedev et Stefanos Tsitsipas, le bas du tableau s'est avéré plus surprenant, et ce sont Cameron Norrie et Borna Coric qui s'affronteront pour une place en finale ce samedi. Le Britannique, 11eme joueur mondial, a dominé le n°4 mondial, Carlos Alcaraz, après une bataille intense de 3h05 : 7-6, 4-6, 6-4. Alors que l'Espagnol l'avait battu trois fois ces douze derniers mois, Norrie a pris une brillante revanche dans l'Ohio, même s'il aurait sans doute plus conclure plus tôt. Les deux joueurs ont bien tenu leur service dans le premier set, finalement remporté 7-4 par le Britannique au tie-break. Sur sa lancée, il a mené 4-1 dans le deuxième set et pensait peut-être que le plus dur était fait. Mais c'était sans compter sur l'abnégation du jeune Espagnol, qui a remporté douze des quatorze points suivants pour égaliser à 4-4. Là encore, la différence s'est faite au tie-break, qu'Alcaraz a gagné 7-4. Il a donc fallu disputer un troisième set, où le n°4 mondial a mené 3-1 mais s'est fait débreaker immédiatement, avant de perdre une nouvelle fois son service à 4-4. Norrie n'a pas manqué l'occasion de conclure sur sa mise en jeu, et le voici dans le dernier carré d'un Masters 1000 pour la première fois cette saison, ce qui va lui permettre de décrocher le meilleur classement de sa carrière lundi (8eme ou 9eme), à la veille de son 27eme anniversaire.Cameron Norrie sera opposé en demi-finale à un joueur que personne n'imaginait encore en lice ce samedi, Borna Coric. Longtemps absent en raison d'une blessure à l'épaule et retombé au 152eme rang mondial, le Croate a fait valoir son classement protégé pour disputer le tournoi. Et après Lorenzo Musetti, Rafael Nadal et Roberto Bautista Agut, c'est Felix Auger-Aliassime qui a subi la loi du joueur de 25 ans. Coric s'est imposé 6-4, 6-4 en 1h43 contre le Canadien, en se montrant impeccable au service : 8 aces, 64% de premières balles et aucune balle de break à défendre ! Si "FAA" a signé 12 aces, cela n'a pas suffi, loin de là, et il a perdu sa mise en jeu à 1-1 dans le premier set et à 3-3 dans le deuxième. Borna Coric, qui va remonter dans le Top 70 mondial, disputera sa première demi-finale en Masters 1000 depuis Shanghai 2018, face à un Cameron Norrie contre qui il a gagné une fois (Rome 2019) et perdu une fois (Shenzhen 2018).