ATP – Cincinnati : Murray rassuré par son état physique

Pour la première fois depuis novembre dernier, pendant les phases finales de la Coupe Davis à Madrid, Andy Murray a goûté à la victoire ce samedi au premier tour du Masters 1000 de Cincinnati, délocalisé à New York. L’Ecossais de 33 ans, 129eme mondial et bénéficiaire d’une invitation, a réussi une belle performance en éliminant en trois sets (7-6, 3-6, 6-1) l’Américain Frances Tiafoe (22 ans, 81eme), au terme d’un match qui l’a rassuré sur le plan physique, comme il l’a expliqué après la rencontre. « Physiquement, je me suis senti vraiment bien. Et c’est la chose la plus importante pour moi, car ça n’a pas été le cas ces dix derniers mois. J’ai mieux bougé que je ne l’aurais imaginé. L’année dernière, quand j’ai recommencé à jouer des matchs de simple, je bougeais beaucoup moins bien, donc c’est positif. Mais j’ai toujours besoin de savoir comment je vais récupérer d’un match comme ça, car bien que je me sois bien senti pendant le match, je peux avoir mal après coup. Mon tennis aurait pu être meilleur. Je pense que ça viendra avec les matchs. Je sais que le tennis va revenir, mais il ne va pas revenir immédiatement. Il ne faut pas s’attendre à jouer parfaitement dès le premier match. »

Et maintenant, Zverev !

Andy Murray va passer un très gros test lors de son deuxième tour, face au n°7 mondial Alexander Zverev, à qui il n’avait laissé que six jeux lors de leur unique confrontation, au premier tour de l’Open d’Australie 2016. Une autre époque. Une victoire pourrait lui permettre de se rapprocher du Top 100, même s’il est assuré de rentrer directement dans le tableau de l’US Open (qui débutera le 31 août) grâce aux nombreux forfaits. Et cela fait deux ans que l’ancien n°1 mondial n’a plus remporté un match dans un tournoi du Grand Chelem…