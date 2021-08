Gaël Monfils est rentré dans un cercle très fermé ce mercredi. En battant Alex De Minaur (6-3, 7-5) en seizièmes de finale du Masters 1000 de Cincinnati, le Français a remporté son 500eme match sur le circuit ATP. Parmi les joueurs en activité, ils ne sont que dix à y être parvenus avant lui. Cela en dit long sur la longévité du joueur de 34 ans. Pour avoir une chance d'intégrer le top 10 des joueurs en activité les plus victorieux, Feliciano Lopez n'a qu'un succès de plus que lui, Gaël Monfils a écarté la tête de série n°14 du tournoi organisé dans l'Ohio. Plus entreprenant, il a réussi six aces mais a commis cinq doubles fautes. Le Français s'est surtout procuré 13 balles de break. Même s'il n'a pas réussi à en convertir plus que trois, le 22eme mondial a largement dominé les débats face à l'Autralien. Il n'a concédé sa mise en jeu qu'une fois, à 5-4 dans le deuxième set alors qu'il s'était déjà procuré cinq balles de match. Ce débreak d'Alex De Minaur a été sans conséquence. Gaël Monfils a breaké immédiatement après et s'est imposé avec un jeu blanc sur son service. Au prochain tour, il affrontera Andrey Rublev.



Egalement qualifié pour le troisième tour, Benoît Paire connait désormais l'identité de son adversaire : John Isner. L'Américain a renversé Jannik Sinner (5-7, 7-6(4), 6-4). Pour son entrée en lice, Stefanos Tsitsipas a pris le meilleur sur Sebastian Korda (7-6(5), 6-3). Au prochain tour, le Grec, tête de série numéro 2, affrontera Lorenzo Sonego qui a mis un terme au parcours du qualifié Tommy Paul (7-6(9), 6-2). Invité, Frances Tiafoe a également été éliminé. L'Américain est tombé devant Diego Schwartzman (6-1, 4-6, 6-4).

A Cincinnati, Daniil Medvedev est dans son jardin

Daniil Medvedev démarre parfaitement la défense de son titre. Le Russe, tête de série numéro 1 à Cincinnati, a logiquement dominé Mackenzie McDonald en deux manches. Remportant cinq jeux consécutifs, le numéro 2 mondial a pu mener cinq jeux à un mais il a dû écarter trois balles de débreak pour finalement remporter le premier set. Une série qui s’est poursuivie dès l’entame de la deuxième manche. En effet, Daniil Medvedev a breaké deux fois le 64eme mondial pour mener quatre jeux à un. C’est alors que le Russe a perdu un peu sa concentration, laissant filer un de ses breaks d’avance. Parvenant à se reprendre, le numéro 2 mondial a alors repris le service de Mackenzie McDonald avant de conclure avec autorité sur son service (6-2, 6-2 en 1h00’). Grigor Dimitrov a également validé son billet grâce à son succès en deux manches sur Alexander Bublik (6-3, 7-5 en 1h23’) et retrouvera Daniil Medvedev pour une place en quarts de finale. Tête de série numéro 4, Andrey Rublev sera également présent en huitièmes de finale. Si Marin Cilic a pu remporter le premier set, il a ensuite cédé les deux suivants (5-7, 6-3, 6-1 en 2h00’). Casper Ruud, qui reste sur un quart de finale, a dû se retrousser les manches pour prendre le meilleur sur Reilly Opelka après avoir perdu le premier set au jeu décisif (6-7, 6-0, 7-6 en 2h25’). Diego Schwartzman sera son prochain adversaire.

A.Zverev passe l’obstacle Harris

Tête de série numéro 3, Alexander Zverev ne manquera pas les huitièmes de finale à Cincinnati. Le champion olympique a, en effet, pris le meilleur sur Lloyd Harris, qui avait stoppé Rafael Nadal à Washington. La première manche a vu les deux joueurs tenir sans beaucoup forcer leur service. En effet, les six premiers jeux se sont conclus sur des jeux blancs. Sans grande surprise, un jeu décisif est venu départager les deux joueurs. Remportant les quatre derniers points, Alexander Zverev a pris l’ascendant. Si Lloyd Harris a remporté son premier jeu de service le 46eme mondial a ensuite concédé les cinq suivants, permettant au numéro 5 mondial de prendre un avantage très confortable, qui lui a permis de gérer la fin de la rencontre. C’est à sa première balle de match qu’Alexander Zverev a mis fin au suspense (7-6, 6-2 en 1h17’). Guido Pella, quant à lui, a surpris Fabio Fognini avec une première manche à sens unique avant une deuxième plus accrochée mais qui a fini par tourner en faveur de l’Argentin (6-1, 7-5 en 1h30’), qui sera le prochain adversaire d’Alexander Zverev.

Carreño Busta, Hurkacz et Auger-Aliassime pas piégés

Pablo Carreño Busta a été exact au rendez-vous. L’Espagnol, tête de série numéro 7 du Masters 1000 de Cincinnati, a remporté son premier match de la semaine aux dépens de Dominik Koepfer. L’Allemand, après avoir profité d’un repêchage pour éliminer son compatriote Jan-Lennard Struff au premier tour, n’a pas pesé trop lourd face au 13eme joueur mondial, même s’il a eu les trois premières balles de break du match. L’Espagnol a fait la différence au septième jeu pour empocher ensuite la première manche sur un jeu blanc. Une série de cinq jeux de suite a permis à Pablo Carreño Busta d’asseoir sa domination pour s’imposer en deux manches (6-4, 6-2 en 1h21’), avec Hubert Hurkacz qui sera sur son chemin en huitièmes de finale. En effet, le Polonais a pris le meilleur sur Andy Murray en deux manches (7-6, 6-3 en 1h44’). Felix Auger-Aliassime, tête de série numéro 12, sera également présent en huitièmes de finale. Le Canadien a laissé filer la première manche au jeu décisif face à Karen Khachanov mais a su bien se reprendre pour conclure la rencontre à son avantage (6-7, 6-3, 6-4 en 2h54’) et ainsi rejoindre la tête de série numéro 5 Matteo Berrettini.



CINCINNATI (Etats-Unis, Masters 1000, dur, 3 143 057€)

Tenant du titre (en 2019) : Daniil Medvedev (RUS)



2eme tour

Medvedev (RUS, n°1) bat McDonald (USA, WC) : 6-2, 6-2

Dimitrov (BUL) bat Bublik (KAZ) : 6-3, 7-5

Hurkacz (POL, n°9) bat Murray (GBR, WC) : 7-6 (4), 6-3

Carreño Busta (ESP, n°7) bat Koepfer (ALL, LL) : 6-4, 6-2



Rublev (RUS, n°4) bat Cilic (CRO) : 5-7, 6-3, 6-1

Monfils (FRA) bat De Minaur (AUS, n°14) : 6-3, 7-5

Isner bat Sinner (ITA, n°11) : 5-7, 7-6(4), 6-4

Paire (FRA) bat Shapovalov (CAN, n°6) : 6-3, 4-6, 7-5



Ruud (NOR, n°8) bat Opelka (USA) : 6-7 (5), 6-0, 7-6 (4)

Schwartzman (ARG, n°10) bat Tiafoe (USA, WC) : 6-1, 4-6, 6-4

Pella (ARG, PR) bat Fognini (ITA) : 6-1, 7-5

A.Zverev (ALL, n°3) bat Harris (AFS) : 7-6 (3), 6-2



Berrettini (ITA, n°5) bat Ramos-Viñolas (ESP) : 6-7 (5), 6-3, 7-5

Auger-Aliassime (CAN, n°12) bat Khachanov (RUS) : 6-7 (5), 6-3, 6-4

Sonego (ITA) bat Paul (USA, Q) : 7-6(9), 6-2

Tsitsipas (GRE, n°2) bat Korda (USA) : 7-6(5), 6-3