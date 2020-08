ATP - Cincinnati : Medvedev premier en quarts

Daniil Medvedev toujours invaincu à Cincinnati depuis 2019 ! Le Russe, tenant du titre du Masters 1000 délocalisé cette année à New York, s'est qualifié pour les quarts de finale ce mardi. Prévu en tout début de programme, dès 11h00, le Russe n'a pas été trop embêté par le Slovène Aljaz Bedene (61eme), qu'il affrontait pour la première fois, et qu'il a battu 6-3, 6-3 en 1h09. Medvedev a servi 6 aces (aucune double-faute) et n'a pas eu la moindre balle de break à défendre. Il a pris le service adverse à 1-1 et 5-3 dans le premier set et à 2-1 dans le deuxième. Prochain adversaire : Karen Khachanov ou Roberto Bautista-Agut.

Struff attend Djokovic

Le Masters 1000 de Cincinnati est fini en revanche pour la tête de série n°7, David Goffin. Le Belge a subi la loi de Jan-Lennard Struff (34eme), qu'il avait pourtant battu quatre fois sur cinq, en trois sets et 2h10 de jeu : 6-4, 3-6, 6-4, après un match où il y a eu trois breaks dans chaque set. L'Allemand termine avec 12 aces, et a bénéficié des 6 doubles-fautes du Belge. Struff pourrait retrouver Novak Djokovic, à qui il a pris un set lors du dernier Open d'Australie, si le n°1 mondial se défait de Tennys Sandgren.



CINCINNATI (délocalisé à New York, Masters 1000, dur extérieur, 3 953 355€)

Tenant du titre : Daniil Medvedev (RUS)



Huitièmes de finale

Djokovic (SER, n°1) - Sandgren (USA, WC)

Struff (ALL) bat Goffin (BEL, n°7) : 6-4, 3-6, 6-4

Medvedev (RUS, n°3) bat Bedene (SLO, Q) : 6-3, 6-3

Khachanov (RUS, n°11) - Bautista-Agut (ESP, n°8)



Berrettini (ITA, n°6) - Opelka (USA)

Isner (USA, n°16) - Tsitsipas (GRE, n°4)

Murray (GBR, WC) - Raonic (CAN)

Fucsovics (HUN, Q) - Krajinovic (SER)