ATP - Cincinnati : Medvedev et Alcaraz passent sans embûche

La nuit dernière au Masters 1000 de Cincinnati, Daniil Medvedev effectuait son entrée en lice. Protégé par son statut de tête de série numéro 1, le Russe a entamé le tournoi au second tour contre le Batave Botic Van De Zandschulp. Des débuts relativement studieux pour le récent vainqueur du tournoi de Los Cabos au Mexique. Fort en retour,. Cette arme redoutable lui a permis de breaker son adversaire d'entrée de jeu pour ne jamais être mené et remporter le premier set 6-4 en 39 minutes. Ensuite, les débats ont été plus équilibrés mais le Russe a réussi à confisquer la mise en jeu du Néerlandais juste avant de servir pour le gain du match. Une formalité pour le numéro un mondial qui héritera en huitième de finale de Tommy Paul ou alors de Denis Shapovalov.L'autre tête d'affiche du tableau masculin en piste n'a pas non plus manqué son match. L'Espagnol. Le numéro 4 mondial n'a pas eu à forcer son talent contre un adversaire très maladroit, auteur entre autres de 45 fautes directes. Le jeune Espagnol de 19 ans affrontera en huitième de finale Marin Cilic. Le Croate a de son côté écarter de sa route le Finlandais Emil Ruusuvuori. Ce dernier a tenu la dragée haute au dernier demi-finaliste à Roland-Garros pendant plus de 3h. Le Croate a finalement pu faire la différence malgré 55 fautes directes dont dix double fautes et un pourcentage pauvre de 50% au premier service. Son expérience l'a toutefois aidé à surpasser la fougue de son cadet de dix printemps 6-4, (5) 6-7, 7-5.L'ultime rencontre du premier tour s'est également tenue la nuit dernière. Le Serbe. Le vainqueur de ce duel rejoindra en huitième de finale Diego Schwartzmann. L'Argentin était également en piste la nuit dernière dans le cadre de son match du second tour contre le Russe Aslan Karatsev. Une opposition loin d'être de tout repos pour la tête de série numéro 13 du tournoi qui s'est néanmoins imposée en 2h54 (7-6 (3), 3-6, 6-2).