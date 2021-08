ATP - Cincinnati : Medvedev en quarts

Le premier 8eme de finale du tournoi ATP de Cincinnati n'a livré aucune surprise ce jeudi. Tête de série numéro 1 du tournoi, Daniil Medvedev s'est défait du Bulgare Grigor Dimitrov en deux manches au bout d'1h30 de jeu (6-3, 6-3). Bien que breaké à une reprise dans le premier set, le Russe s'est bien rattrapé, distribuant notamment cinq aces et en confisquant la mise en jeu de son adversaire par deux fois. En quart de finale, le numéro deux mondial jouera le vainqueur du duel Hurkacz - Carreño Busta.



CINCINNATI (Etats-Unis, Masters 1000, dur, 3 143 057€)

Tenant du titre (en 2019) : Daniil Medvedev (RUS)



8emes de finales



Medvedev (RUS, n°1) bat Dimitrov (BUL) : 6-3, 6-3

Hurkacz (POL, n°9) - Carreño Busta (ESP, n°7)



Rublev (RUS, n°4) - Monfils (FRA)

Isner (USA) - Paire (FRA)



Ruud (NOR, n°8) - Schwartzman (ARG, n°10)

Pella (ARG, PR) - A.Zverev (ALL, n°3)



Berrettini (ITA, n°5) - Auger-Aliassime (CAN, n°12)

Sonego (ITA) - Tsitsipas (GRE, n°2)