ATP - Cincinnati : Les organisateurs annoncent le forfait de Rafael Nadal

Après Nadal, Raonic renonce aussi à Cincinnati

Rafael Nadal ne retrouvera pas les courts avant l’US Open. A un peu moins de trois semaines de l’ouverture de la dernière levée du Grand Chelem à Flushing Meadows, le « Taureau de Manacor » a annoncé son absence pour le Masters 1000 de Cincinnati. Ayant tout d’abord renoncé à disputer le tournoi organisé cette semaine à Toronto en raison de douleurs récurrentes au pied gauche, le Majorquin a décidé de s’accorder un temps de repos plus important en vue de l’US Open. Un forfait qui a été officialisé ce mercredi par les organisateurs du Masters 1000 de Cincinnati, qui retrouvera cette année son site habituel après une édition 2020 délocalisée à New York, dans une bulle sanitaire mise en place pour la dernière levée du Grand Chelem.Ayant récemment confié avoir besoin d’« une à deux semaines sans douleur » afin de prétendre à être à son meilleur niveau pour l’US Open, Rafael Nadal a jeté une ombre sur sa participation au dernier tournoi du Grand Chelem de l’année. « En fin de compte, l'important est que je prenne du plaisir à jouer au tennis et, avec cette douleur, ce n'est pas possible », avait ajouté ce mardi le Majorquin durant la conférence de presse officialisant son forfait à Toronto. Concernant le Masters 1000 de Cincinnati, Rafael Nadal ne sera pas le seul joueur absent. Alors que Novak Djokovic a d’ores-et-déjà annoncé qu’il ne ferait pas le déplacement pour se concentrer sur l’US Open et son objectif de Grand Chelem, Milos Raonic n’ira pas non plus dans l’Ohio, n’étant pas remis d’une blessure à un talon.