ATP - Cincinnati : Le tenant du titre Medvedev sorti en quarts

August 26, 2020 21:50 Ce mercredi, le Russe Daniil Medvedev, 5eme joueur mondial, tête de série n°3 et tenant du titre, a été éliminé en quarts de finale du Masters 1000 de Cincinnati par l'Espagnol Roberto Bautista Agut, 12eme joueur mondial et tête de série n°8, en trois manches (1-6, 6-4, 6-3) et 2h15 de jeu.