ATP - Cincinnati : Le tableau

Après Montréal, Cincinnati va accueillir la dernière grande répétition avant l’US Open. Absent au Canada par précaution, Rafael Nadal va faire son retour à la compétition dans l’Ohio et sera tête de série numéro 2. Le « Taureau de Manacor », exempté du premier tour, lancera sa semaine face à Borna Coric ou un joueur issu des qualifications. De l’autre côté du tableau, Daniil Medvedev sera fort logiquement tête de série numéro 1 avec Botic van de Zandschulp ou Maxime Cressy qui sera sur son chemin pour son entrée en lice. Après sa contre-performance à Montréal, Stefanos Tsitsipas a été placé dans la même partie de tableau que le Russe, avec Filip Krajinovic ou Daniel Evans, demi-finaliste au Canada, pour démarrer. Carlos Alcaraz, quant à lui, pourrait retrouver Rafael Nadal dans le dernier carré mais, avant cela, le natif de Murcie devra tout d’abord en découdre avec Mackenzie McDonald ou Nikoloz Basilashvili.

Bonzi seul Français dans le tableau pour le moment

Côté Français, avec le forfait de Gaël Monfils après la blessure contractée face à Jack Draper en huitièmes de finale à Montréal, seul Benjamin Bonzi a obtenu un billet direct pour le tableau principal à Cincinnati. Mais le Tricolore aura fort à faire d’entrée avec John Isner comme adversaire au premier tour puis un potentiel duel avec Hubert Hurkacz, tête de série numéro 8, comme adversaire dès le deuxième tour. Qualifié pour le dernier carré au Canada, Pablo Carreño Busta lancera son parcours dans l’Ohio face à Miomir Kecmanovic avant un possible duel avec la tête de série numéro 10 Jannik Sinner. Profitant une nouvelle fois d’un classement protégé, Stan Wawrinka sera également opposé à un qualifié en ouverture du tournoi avant un duel face à Holger Rune ou Cameron Norrie, tête de série numéro 9.



CINCINNATI (Etats-Unis, ATP Masters 1000, dur, 6 119 618€)

Tenant du titre : Alexander Zverev (ALL)



1er tour

Medvedev (RUS, n°1) - Bye

van de Zandschulp (PBS) - Cressy (USA)

Paul (USA) - Brooksby (USA)

Shapovalov (CAN) - Dimitrov (BUL, n°16)



Fritz (USA, n°11) - Baez (ARG)

Kyrgios (AUS) - Davidovich Fokina (ESP)

Ramos-Viñolas (ESP) - Qualifié

Rublev (RUS, n°6) - Bye



Tsitsipas (GRE, n°4) - Bye

Krajinovic (SER) - Evans (GBR)

Karatsev (RUS) - Nakashima (USA)

Molcan (SLQ) - Schwartzman (ARG, n°13)



Berrettini (ITA, n°12) - Tiafoe (USA)

Khachanov (RUS) - Korda (USA, WC)

Bonzi (FRA) - Isner (USA)

Hurkacz (POL, n°8) - Bye



Ruud (NOR, n°5) - Bye

Qualifié - Shelton (USA, WC)

Wawrinka (SUI, PR) - Qualifié

Rune (DAN) - Norrie (GBR, n°9)



Cilic (CRO, n°14) - Qualifié

Ruusuvuori (FIN) - Wolf (USA, WC)

McDonald (USA, WC) - Basilashvili (GEO)

Alcaraz (ESP, n°3) - Bye



Auger-Aliassime (CAN, n°7) - Bye

Bublik (KAZ) - de Minaur (AUS)

Carreño Busta (ESP) - Kecmanovic (SER)

Qualifié - Sinner (ITA, n°10)



Bautista Agut (ESP, n°15) - F.Cerundolo (ARG)

Qualifié - Qualifié

Coric (CRO, PR) - Qualifié

Nadal (ESP, n°2) - Bye