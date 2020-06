ATP : Cincinnati lancera la saison de Thiem

Dominic Thiem débutera la saison à l'occasion du tournoi de Cincinnati. En marge des Austrian Series, l'un des nombreux tournois exhibition inscrits par le numéro 3 mondial sur son calendrier en préambule de ce début de saison qui approche à grands pas, Thiem s'est arrêté au micro de la chaîne autrichienne Servus TV pour en dire davantage sur son programme.

Avec une principale information à retenir : l'Autrichien sera présent à New York pour disputer le Masters 1 000 de Cincinnati, exceptionnellement programmé du 22 au 30 août prochain sur les courts de Flushing Meadows à huis clos en raison de la pandémie de Covid-19. Le rendez-vous qui se déroule habituellement dans l'Ohio lancera l'année 2020 de Thiem, puisque ce dernier ne s'alignera pas sur l'ATP 500 de Washington, à partir du 14 août. Le finaliste des deux dernières éditions de Roland-Garros a décidé de faire l'impasse sur le premier tournoi officiel de cette saison chamboulée afin justement de se présenter sur les installations de l'US Open pour disputer Cincinnati dans les meilleure dispositions qui soient. « Il s’agit du premier tournoi que j’ai prévu de jouer. Je suis content que le circuit reprenne, c’est un pas en avant vers un retour à la normale », a avoué Thiem sur Servus TV entre deux matchs.

Les Austrian Series, l'Adria Tour et l'UTS...

Il faut dire que depuis que les joueurs du circuit ont de nouveau le droit de pratiquer leur sport préféré, l'ancien compagnon de Kristina Mladenovic ne compte pas son temps. Entre le premier tour et la phase finale des Austrian Series, il a ainsi fait un crochet par Belgrade pour prendre les commandes de l'Adria Tour cher à Novak Djokovic (et auquel participait le numéro 1 mondial). Et ce week-end, alors qu'il avait manqué les deux premières journées de l'Ultimate Tennis Showdown, « Domi » mettra le cap sur l'académie Patrick Muratoglou de Sophia-Antipolis, où il fera ses débuts dans cette mini-ligue fermée au concept révolutionnaire née de l'imagination du coach français de Serena Williams.Samedi, le troisième au classement ATP se frottera à Richard Gasquet. Dimanche, c'est d'un autre membre du Top 10 le Grec Stefanos Tsitsipas dont il devra se débarrasser s'il veut faire aussi bien qu'à Belgrade. A deux mois d'attaquer sa saison lors du Masters 1 000 de Cincinnati, Thiem ne regarde pas à la dépense.