Jannik Sinner a fêté son vingtième anniversaire de la meilleure des manières : avec une victoire en deux sets sur Federico Delbonis (6-2, 7-5). Après sa sortie prématurée au premier tour à Toronto, l'Italien n'a pas été inquiété pour son entrée en lice au Masters 1000 de Cincinnati. Il a battu l'Argentin en un peu plus d'1h30. Dans une première manche où les balles de break ont été nombreuses, le 15eme mondial a été le plus régulier sur sa mise en jeu. Il a surtout pris le service de son adversaire à trois reprises. Dans le deuxième set, les débats ont été plus équilibrés mais Jannik Sinner a pris les devants en breakant Federico Delbonis dès le premier jeu. Même s'il a été débreaké, l'Italien a pris le service de son adversaire à 5-5 pour finir s'imposer sur un jeu blanc.



Un deuxième joueur italien s'est imposé à Cincinnati dans une journée perturbée par la pluie : Fabio Fognini. Il a battu Nikoloz Basilashvili en deux sets (7-6(3), 6-3). Malgré un double break d'avance, l'Italien a eu besoin d'un tie-break pour remporter la première manche. Il a ensuite remporté les trois premiers jeux du deuxième set pour se diriger vers le deuxième tour du Masters 1000 de Cincinnati.



Lucky loser, Dominik Koepfer a battu son compatriote Jan-Lennard Struff (7-6(2), 5-7, 6-3). L'Allemand a profité du forfait de John Millman pour intégrer le tableau principal du Masters 1000 de Cincinnati mais aussi pour se qualifier au deuxième tour. Grâce à son efficacité sur sa première balle, le 59eme mondial s'est imposé. S'il a eu besoin d'un troisième set pour y arriver, c'est parce qu'il s'est fait breaker dans le deuxième à 5-5. Dans la manche décisive, c'est lui qui a pris le service de son adversaire pour profiter pleinement de son repêchage et poursuivre sa route dans l'Ohio.



CINCINNATI (Etats-Unis, Masters 1000, dur, 3 143 057€)

Tenant du titre (en 2019) : Daniil Medvedev (RUS)



1er tour

Medvedev (RUS, n°1) - Bye

Nakashima (USA, WC) - McDonald (USA, WC)

Bublik (KAZ) - Giron (USA, Q)

Dimitrov (BUL) - Bautista Agut (ESP, n°13)



Hurkacz (POL, n°9) - Davidovich Fokina (ESP)

Gasquet (FRA, Q) - Murray (GBR, WC)

Koepfer (ALL) bat Struff (ALL) : 7-6(2), 5-7, 6-3

Carreño Busta (ESP, n°7) - Bye



Rublev (RUS, n°4) - Bye

Karatsev (RUS) - Cilic (CRO)

Lajovic (SER) - Monfils (FRA)

Krajinovic (SER) - De Minaur (AUS, n°14)



Sinner (ITA, n°11) bat Delbonis (ARG) : 6-2, 7-5

Isner (USA) - Norrie (GBR)

Paire (FRA) bat Kecmanovic (SER) : 5-7, 6-3, 6-2

Shapovalov (CAN, n°6) - Bye



Ruud (NOR, n°8) - Bye

Opelka (USA) - Moutet (FRA, Q)

Tiafoe (USA, WC) - Humbert (FRA)

Evans (GBR) - Schwartzman (ARG, n°10)



Pella (ARG, PR) bat Goffin (BEL, n°15) : 6-3, 6-3

Fognini (ITA) bat Basilashvili (GEO) : 7-6(3), 6-3

Nishioka (JAP, Q) - Harris (AFS)

A.Zverev (ALL, n°3) - Bye



Berrettini (ITA, n°5) - Bye

Fritz (USA) - Ramos-Viñolas (ESP)

Anderson (AFS, Q) - Khachanov (RUS)

Fucsovics (HUN) - Auger-Aliassime (CAN, n°12)



Garin (CHI, n°16) - Paul (USA, Q)

Sonego (ITA) - Alcaraz (ESP, Q)

Korda (USA) - Djere (SER)

Tsitsipas (GRE, n°2) - Bye