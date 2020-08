Après Benoit Paire samedi, un autre Français a été éliminé dès son entrée en lice à Cincinnati. Ce dimanche, opposé à Grigor Dimitrov, Ugo Humbert a été logiquement sorti par la tête de série numéro 14 du tournoi, délocalisé à New York, en deux sets (6-3, 6-4) et 1h25 de jeu. Après une balle de break ratée dans la première manche à 1-1, le 42eme au classement ATP a ensuite vu le Bulgare prendre son service sur le jeu suivant et Humbert n'a pu revenir. Si le Français a réalisé le premier break du second set, il a ensuite concédé ses deux mises en jeu suivantes et a laissé un boulevard à son adversaire du jour. Un jeu blanc pour conclure et Dimitrov rejoint Marton Fucsovics, vainqueur de Norbert Gombos, au prochain tour, avant possiblement de retrouver Dominic Thiem. Dans cette partie de tableau, petite sensation avec l'élimination d'Andrey Rublev par Daniel Evans (7-5, 3-6, 6-2), qui affrontera Milos Raonic au 2nd tour.

Gasquet assure après l'UTS

En revanche, Richard Gasquet continue l'aventure de « Cincy. » Contre Jeffrey John Wolf, issu des qualifications, le Français a dû batailler pour s'en sortir en deux sets (6-4, 6-4) et 1h23 de jeu. Breaké rapidement par l'Américain en début de match, le Biterrois a cependant rapidement su réagir pour refaire son retard dans la foulée, avant un second break à 4-4 pour remporter ensuite la première manche. Sur sa lancée, Gasquet a derrière fait cavalier seul ou presque face à un Wolf impuissant. Avec deux breaks en poche, à 0-0 et 3-1, le Français a même pu lâcher un service sans craindre un retour de son adversaire du jour. Au final, l'un des hommes forts des deux éditions de l'Ultimate Tennis Showdown passe sans encombre et retrouvera Roberto Bautista-Agut, exempt du 1er tour.

Schwartzman, Khachanov et Isner répondent présent

Un peu plus tôt ce dimanche, les têtes de série avaient assuré dans ce 1er tour du Masters 1000. Contre Casper Ruud, Diego Schwartzman a fait le boulot (7-6, 6-3), malgré une première manche serrée. Redoutable dans le tie-break et auteur du seul break du second set, l'Argentin aura le droit à un gros serveur au prochain tour, avec Reilly Opelka. De son côté, Karen Khachanov n'a pas tremblé contre Alexander Bublik (6-4, 6-4). Grâce à un break dans chaque manche, le Russe a réglé l'affaire en 1h25 et jouera Pablo Carreno Busta au 2eme tour. Enfin, John Isner a assuré face à Hubert Hurkacz (7-5, 6-4) dans une rencontre où les serveurs se son mis en évidence. Le grand Américain n'affrontera pas Adrian Mannarino au deuxième tour. Ce dernier ne verra pas la suite du tournoi. Le Tricolore, après avoir remporté la première manche, a cédé face à John Millman (4-6, 6-4, 7-6). Stefanos Tsitsipas, tête de série numéro 4, n'a pas manqué ses débuts en étrillant Kevin Anderson (6-1, 6-3), tout comme David Goffin, tête de série numéro 7, qui a écarté Borna Coric au terme d'un match accroché (7-6, 6-4).



CINCINNATI (délocalisé à New York, Masters 1000, dur extérieur, 3 953 355€)

Tenant du titre : Daniil Medvedev (RUS)



2eme tour

Djokovic (SER, n°1) - Berankis (LIT, Q)

Sandgren (USA, WC) - Auger-Aliassime (CAN, n°15)

Shapovalov (CAN, n°12) - Struff (ALL)

Goffin (BEL, n°7) bat Coric (CRO) : 7-6 (6), 6-4



Medvedev (RUS, n°3) - Giron (USA, Q)

Fritz (USA) - Bedene (SLO, Q)

Khachanov (RUS, n°11) - Carreno Busta (ESP)

Gasquet (FRA) - Bautista Agut (ESP, n°8)



Berrettini (ITA, n°6) - Ruusuvuori (FIN, Q)

Opelka (USA) - Schwartzmann (ARG, n°9)

Isner (USA, n°16) - Millman (AUS)

Tsitsipas (GRE, n°4) bat Anderson (AFS) : 6-1, 6-3



A.Zverev (ALL, n°5) - Murray (GBR, WC)

Raonic (CAN) - Evans (GBR)

Dimitrov (BUL, n°14) - Fucsovics (HUN, Q)

Krajinovic (SER) - Thiem (AUT, n°2)



1er tour

Djokovic (SER, n°1) - Bye

Berankis (LIT, Q) bat Paul (USA, WC) : 6-7 (4), 6-4, 7-5

Sandgren (USA, WC) bat Sonego (ITA) : 6-3, 7-6 (7)

Auger-Aliassime (CAN, n°15) bat Basilashvili (GEO) : 6-4, 6-1



Shapovalov (CAN, n°12) bat Cilic (CRO) : 6-3, 6-3

Struff (ALL) bat De Minaur (AUS) : 6-2, 6-4

Coric (CRO) bat Paire (FRA) : 6-0, 1-0 abandon

Goffin (BEL, n°7) - Bye



Medvedev (RUS, n°3) - Bye

Giron (USA, Q) bat McDonald (USA, Q) : 7-6 (2), 7-5

Fritz (USA) bat Harris (AFS, Q) : 6-1, 6-3

Bedene (SLO, Q) bat Garin (CHI, n°13) : 6-4, 6-7 (8), 6-0



Khachanov (RUS, n°11) bat Bublik (KAZ) : 6-4, 6-4

Carreno Busta (ESP) bat Lajovic (SER) : 7-5, 6-1

Gasquet (FRA) bat Wolf (USA, Q) : 6-4, 6-4

Bautista Agut (ESP, n°8) - Bye



Berrettini (ITA, n°6) - Bye

Ruusuvuori (FIN, Q) bat Korda (USA, Q) : 7-6 (3), 4-6, 7-5

Opelka (USA) bat Norrie (GBR, Q) : 6-3, 6-4

Schwartzmann (ARG, n°9) bat Ruud (NOR) : 7-6 (2), 6-3



Isner (USA, n°16) bat Hurkacz (POL) : 7-5, 6-4

Millman (AUS) bat Mannarino (FRA) : 4-6, 6-4, 7-6 (2)

Anderson (AFS) bat Edmund (GBR) : 7-6 (3), 4-6, 6-3

Tsitsipas (GRE, n°4) - Bye



A.Zverev (ALL, n°5) - Bye

Murray (GBR, WC) bat Tiafoe (USA, WC) : 7-6 (6), 3-6, 6-1

Raonic (CAN) bat Querrey (USA) : 6-4, 6-4

Evans (GBR) bat Rublev (RUS, n°10) : 7-5, 3-6, 6-2



Dimitrov (BUL, n°14) bat Humbert (FRA) : 6-3, 6-4

Fucsovics (HUN, Q) bat Gombos (SLQ, Q) : 6-3, 6-4

Krajinovic (SER) bat Caruso (ITA, Q) : 7-5, 6-4

Thiem (AUT, n°2) - Bye