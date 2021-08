Richard Gasquet quitte Cincinnati dès le premier tour. Passé par les qualifications, le Biterrois a résisté autant qu’il a pu face à Andy Murray mais l’Ecossais a fini par avoir le dernier mot. Une rencontre qui a démarré avec beaucoup de balles de break pour l’un comme pour l’autre mais, dans le sixième jeu, c’est bien Andy Murray qui a fait la différence. Toutefois, le 105eme mondial a vacillé au moment de conclure le premier set, laissant Richard Gasquet revenir à hauteur sur un jeu blanc. C’était néanmoins le rappel qu’il fallait à l’ancien vainqueur de Wimbledon pour reprendre sa marche en avant et empocher la manche sur l’engagement du Tricolore. Le deuxième set a été l’exact opposé du premier. En effet, aucun des deux joueurs n’a eu la moindre balle de break à se mettre sous la dent durant les neuf premiers jeux. Andy Murray a alors su placer le coup d’accélérateur qu’il fallait sur l’engagement de Richard Gasquet pour conclure la rencontre (6-4, 6-4 en 1h52’). Le Britannique retrouvera au deuxième tour soit la tête de série numéro 9 Hubert Hurkacz, soit Alejandro Davidovich Fokina.

Sinner s’est offert un cadeau d’anniversaire

Jannik Sinner a fêté son vingtième anniversaire de la meilleure des manières : avec une victoire en deux sets sur Federico Delbonis (6-2, 7-5). Après sa sortie prématurée au premier tour à Toronto, l'Italien n'a pas été inquiété pour son entrée en lice au Masters 1000 de Cincinnati. Il a battu l'Argentin en un peu plus d'1h30. Dans une première manche où les balles de break ont été nombreuses, le 15eme mondial a été le plus régulier sur sa mise en jeu. Il a surtout pris le service de son adversaire à trois reprises. Dans le deuxième set, les débats ont été plus équilibrés mais Jannik Sinner a pris les devants en breakant Federico Delbonis dès le premier jeu. Même s'il a été débreaké, l'Italien a pris le service de son adversaire à 5-5 pour finir s'imposer sur un jeu blanc. Un deuxième joueur italien s'est imposé à Cincinnati dans une journée perturbée par la pluie : Fabio Fognini. Il a battu Nikoloz Basilashvili en deux sets (7-6, 6-3). Malgré un double break d'avance, l'Italien a eu besoin d'un tie-break pour remporter la première manche. Il a ensuite remporté les trois premiers jeux du deuxième set pour se diriger vers le deuxième tour du Masters 1000 de Cincinnati. Toujours côté italien, Matteo Berrettini connaît désormais son adversaire du deuxième tour. La tête de série numéro 5 retrouvera Albert Ramos-Viñolas. L’Espagnol a pris le meilleur sur Taylor Fritz en trois manches (4-6, 6-4, 6-4 en 2h17’).

Schwartzman, Auger-Aliassime et de Minaur assurent

Daniil Medvedev, quant à lui, devra faire son entrée en lice contre Mackenzie McDonald. L’Américain a, en effet, écarté son compatriote Brandon Nakashima en deux set (7-5, 6-2 en 1h30’). Diego Schwartzman a été mis en difficulté par Dan Evans mais le 10eme dans la hiérarchie a su faire fi d’un deuxième set perdu pour assurer lors de son entrée en lice à Cincinnati (6-2, 4-6, 6-3 en 2h11’). L’Argentin sera le prochain adversaire de Frances Tiafoe ou Ugo Humbert. Félix Auger-Aliassime, tête de série numéro 12, a su sortir du piège Marton Fucsovics (7-6, 6-3 en 2h23’) afin de rejoindre Karen Khachanov au deuxième tour. Le Russe, quant à lui, a pris le meilleur sur le qualifié sud-africain Kevin Anderson (6-2, 6-4 en 1h26’). Alex de Minaur, 14eme dans la hiérarchie, a su se relever d’un premier set totalement manqué pour dominer Filip Krajinovic (0-6, 6-4, 6-4 en 2h08’). Dusan Lajovic ou Gaël Monfils sera ensuite sur sa route. Tombeur de Rafael Nadal à Washington, Lloyd Harris a passé l’obstacle Yoshihito Nishioka (6-3, 6-4 en 1h26’) pour rejoindre Alexander Zverev, tête de série numéro 4, au deuxième tour. Lucky loser, Dominik Koepfer a battu son compatriote Jan-Lennard Struff (7-6, 5-7, 6-3). L'Allemand a profité du forfait de John Millman pour intégrer le tableau principal du Masters 1000 de Cincinnati mais aussi pour se qualifier au deuxième tour. Grâce à son efficacité sur sa première balle, le 59eme mondial s'est imposé. S'il a eu besoin d'un troisième set pour y arriver, c'est parce qu'il s'est fait breaker dans le deuxième à 5-5. Dans la manche décisive, c'est lui qui a pris le service de son adversaire pour profiter pleinement de son repêchage et poursuivre sa route dans l’Ohio.



CINCINNATI (Etats-Unis, Masters 1000, dur, 3 143 057€)

Tenant du titre (en 2019) : Daniil Medvedev (RUS)



1er tour

Medvedev (RUS, n°1) - Bye

McDonald (USA, WC) bat Nakashima (USA, WC) : 7-5, 6-2

Bublik (KAZ) bat Giron (USA, Q) : 3-6, 6-3, 7-6 (5)

Dimitrov (BUL) bat Bautista Agut (ESP, n°13) : 6-3, 6-4



Hurkacz (POL, n°9) bat Davidovich Fokina (ESP) : 6-1, (3) 6-7, 6-1

Murray (GBR, WC) bat Gasquet (FRA, Q) : 6-4, 6-4

Koepfer (ALL) bat Struff (ALL) : 7-6 (2), 5-7, 6-3

Carreño Busta (ESP, n°7) - Bye



Rublev (RUS, n°4) - Bye

Karatsev (RUS) - Cilic (CRO)

Lajovic (SER) - Monfils (FRA)

De Minaur (AUS, n°14) bat Krajinovic (SER) : 0-6, 6-4, 6-4



Sinner (ITA, n°11) bat Delbonis (ARG) : 6-2, 7-5

Isner (USA) - Norrie (GBR)

Paire (FRA) bat Kecmanovic (SER) : 5-7, 6-3, 6-2

Shapovalov (CAN, n°6) - Bye



Ruud (NOR, n°8) - Bye

Opelka (USA) - Moutet (FRA, Q)

Tiafoe (USA, WC) - Humbert (FRA)

Schwartzman (ARG, n°10) bat Evans (GBR) : 6-2, 4-6, 6-3



Pella (ARG, PR) bat Goffin (BEL, n°15) : 6-3, 6-3

Fognini (ITA) bat Basilashvili (GEO) : 7-6 (3), 6-3

Harris (AFS) bat Nishioka (JAP, Q) : 6-3, 6-4

A.Zverev (ALL, n°3) - Bye



Berrettini (ITA, n°5) - Bye

Ramos-Viñolas (ESP) bat Fritz (USA) : 4-6, 6-4, 6-4

Khachanov (RUS) bat Anderson (AFS, Q) : 6-2, 6-4

Auger-Aliassime (CAN, n°12) bat Fucsovics (HUN) : 7-6 (0), 6-3



Garin (CHI, n°16) - Paul (USA, Q)

Sonego (ITA) - Alcaraz (ESP, Q)

Korda (USA) bat Djere (SER) : 6-4, 6-4

Tsitsipas (GRE, n°2) - Bye