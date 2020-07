ATP - Cincinnati : Forfait confirmé pour Nick Kyrgios

Nick Kyrgios va retarder son arrivée à New York. S’il ne s’est pas encore prononcé sur l’US Open, l’Australien a confirmé qu’il ne prendra pas part à l’édition 2020 du Masters 1000 de Cincinnati, qui a été exceptionnellement délocalisé sur les courts de Flushing Meadows la semaine précédant l’ouverture du tournoi du Grand Chelem.

Un forfait qui n’est pas une surprise tant le natif de Canberra a critiqué la Fédération Américaine de tennis (USTA) face à sa volonté de maintenir l’US Open malgré la crise sanitaire qui frappe durement les Etats-Unis. « Les gens qui vivent aux États-Unis poussent bien sûr pour que l’US Open ait lieu. "Égoïstes", avait lâché l’Australien via son compte officiel Twitter. Je préparerai ma combinaison de protection lorsque je partirai d'Australie, puis je devrai me mettre en quarantaine pendant deux semaines à mon retour. »

Smh - people that live in the US of course are pushing the Open to go ahead 🤦🏽‍♂️ ‘Selfish’ I’ll get my hazmat suit ready for when I travel from Australia and then have to quarantine for 2 weeks on my return.