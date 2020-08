ATP - Cincinnati : Djokovic égale Nadal et décroche son 35eme Masters 1000

CINCINNATI (délocalisé à New York, Masters 1000, dur extérieur, 3 953 355€)

Tenant du titre : Daniil Medvedev (RUS)



Finale

Djokovic (SER, n°1) bat Raonic (CAN) : 1-6, 6-3, 6-4



Demi-finales

Djokovic (SER, n°1) bat Bautista Agut (ESP, n°8) : 4-6, 6-4, 7-6 (0)

Raonic (CAN) bat Tsitsipas (GRE, n°4) : 7-6, 6-3



Quarts de finale

Djokovic (SER, n°1) bat Struff (ALL) : 6-3, 6-1

Bautista Agut (ESP, n°8) bat Medvedev (RUS, n°3) : 1-6, 6-4, 6-3

Tsitsipas (GRE, n°4) bat Opelka (USA) : 5-6 abandon

Raonic (CAN) bat Krajinovic (SER) : 4-6, 7-6 (2), 7-5