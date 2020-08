ATP - Cincinnati : Deux joueurs placés en quarantaine, Pella confirme en faire partie

Voir cette publication sur Instagram















































Une publication partagée par Guido Pella (@guido_pella) le 19 Août 2020 à 3 :59 PDT





Pella négatif mais isolé par sécurité



Guido Pella y Hugo Dellien (qualy) no podrán disputar el M1000 de #Cincinnati. Fueron separados porque Juan Galván, preparador físico de ambos y presente en la burbuja de #NuevaYork, dio positivo de #COVID19. 😷#TENISxESPNhttps://t.co/rAAfMFWYvM

— ESPN Tenis (@ESPNtenis) August 19, 2020

Dellien également concerné selon les médias sud-américains

Première alerte au coronavirus dans la bulle mise en place à New York. A la veille du début des qualifications du Masters 1000 de Cincinnati, délocalisé sur les courts de Flushing Meadows, la Fédération Américaine de tennis (USTA) a confirmé que deux joueurs ont dû être retirés du tableau et mis en quarantaine pour quatorze jours par mesure de précaution. En effet, l’USTA a annoncé dans un communiqué que ces deux joueurs ont été « contact étroit et prolongé » avec une personne contrôlée positive à l’issue d’une enquête minutieuse concernant les « cas contacts » potentiels ». Si le nom des deux joueurs ont fait l’objet d’un silence de la part des autorités sportives américaines, l’un d’entre eux a décidé de confirmer publiquement être concerné. Via une vidéo publiée sur son compte officiel Instagram, l’Argentin Guido Pella est revenu sur les circonstances qui ont provoqué sa mise en quarantaine.Le 35eme joueur mondial a ainsi confirmé que tout est parti du test positif de son préparateur physique. « Juan Manuel Galvan a été testé positif, il y a deux jours (lundi), assure Guido Pella sur le réseau social. Comme j'ai été en contact étroit avec lui, la semaine passée à Miami, et que mon entraîneur José Acasuso a voyagé dans le même avion et partagé la même chambre d'hôtel, nous observons tous les deux une quarantaine pendant deux semaines. » S’il assure que son dernier test et celui de son entraîneur ont renvoyé des résultats négatifs, l’Argentin va se plier au protocole sanitaire strict mis en place afin de se donner toutes les chances de participer à l’US Open, qui débute le 31 août prochain à New York. « À présent, le protocole veut que je sois testé tous les deux jours, assure Guido Pella. Il n'y a pas d'autre option en espérant que ces deux semaines passent rapidement et que je puisse être présent à l'US Open. » Si tout se passe bien, l’Argentin sera présent au premier tour du tournoi du Grand Chelem, sa quarantaine devant se conclure le jour même du début de la quinzaine.Quant à l’identité du deuxième joueur, elle n’a pas été officialisée par l’intéressé mais, selon plusieurs médias sud-américains dont ESPN, il s’agirait de Hugo Dellien. Le Bolivien, 94eme joueur mondial, serait concerné car son préparateur physique n’est autre que... Juan Manuel Galvan, qui s’occupe également de Guido Pella sur le circuit ATP. Dans son communiqué, l’USTA précise que le préparateur physique des deux joueurs a d’abord donné un résultat négatif lors de son premier test mais le deuxième, effectué 48 heures après son entrée dans la bulle mise en place autour du Masters 1000 de Cincinnati, s’est finalement avéré positif provoquant la mise en quarantaine des deux joueurs. Un résultat positif qui, à l’heure actuelle, reste le seul constaté à l’occasion des 1400 tests déjà effectués en marge de l’événement. Une première alerte qui devrait pousser tant l’organisation que les joueurs à un maximum de prudence pour éviter une propagation du coronavirus qui pourrait nuire à la tenue du tournoi et de l’US Open ensuite.