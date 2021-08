ATP - Cincinnati : Bons débuts pour Paire, Gasquet et Moutet rejoignent le tableau principal

Stoppé par Diego Schwartzman au deuxième tour à Toronto, Benoît Paire fera au moins aussi bien à Cincinnati. Dernière grande répétition avant l’US Open, le Masters 1000 organisé dans l’Ohio a bien démarré pour l’Avignonnais. En effet, ce dernier a pris le meilleur en trois manches sur Miomir Kecmanovic. Une rencontre que les deux joueurs ont démarré en étant solides au service lors des dix premiers jeux mais c’est bien le Français qui a craqué le premier. Cédant son service et mené six jeux à cinq, Benoît Paire n’a pas su inverser la tendance et s’est même retrouvé plus dos au mur que jamais après avoir concédé le break d’entrée de deuxième manche. Toutefois, le 50eme mondial a immédiatement su recoller au score. Miomir Kecmanovic a ensuite eu une nouvelle balle de break dans le cinquième jeu mais c’est bien le Français qui a fait la différence pour ensuite recoller à une manche partout sur un jeu blanc. Un dernier set qui a démarré en fanfare pour le Serbe qui, après avoir écarté une balle de break, a pris le service de Benoît Paire pour mener deux jeux à rien. C’est alors que le 59eme mondial s’est effondré. Perdant les six jeux suivants, Miomir Kecmanovic a ouvert en grand les portes du deuxième tour au Français (5-7, 6-3, 6-2 en 1h44’), qui retrouvera la tête de série numéro 6 Denis Shapovalov. Egalement engagé ce dimanche, David Goffin a manqué son entrée en lice. Tête de série numéro 15, le Belge s’est incliné en deux manches face à Guido Pella (6-3, 6-3 en 1h19’), qui sera le prochain adversaire de Fabio Fognini ou Nikoloz Basilashvili.

Gasquet et Moutet sortent des qualifications

Si, aux côtés de Benoît Paire, Gaël Monfils et Ugo Humbert ont eu un ticket pour le tableau final du Masters 1000 de Cincinnati, la délégation française a vu ses rangs grossir à l’issue des qualifications. En effet, deux Tricolores ont su passer l’obstacle. Tout d’abord, Richard Gasquet est venu à bout de Jaume Munar en trois manches. Tête de série numéro 1 de ces qualifications, le Biterrois a tout d’abord concédé la première manche au bout du suspense et malgré un break de retard effacé. Toutefois, le Français a su inverser la tendance pour aller chercher la victoire. S’il a vu l’Espagnol revenir à hauteur après avoir pris son service, le septième jeu a tourné en sa faveur pour égaliser à un set partout. Il n’aura ensuite fallu qu’un seul break pour permettre à Richard Gasquet de se qualifier (5-7, 6-4, 6-4 en 2h40’), avec Andy Murray pour premier adversaire. Corentin Moutet a fait de même dans un scenario comparable face à Alexei Popyrin. Un break a permis à l’Australien, tête de série numéro 14, d’empocher la première manche. Le Tricolore a alors retrouvé ses esprits et fait le break d’entrée de deuxième manche jusqu’à avoir une balle de set sur son service à cinq jeux à trois. Toutefois, le 73eme mondial a su recoller et emmener son adversaire dans un jeu décisif à sens unique en faveur de Corentin Moutet. La dernière manche a été très accrochée avec aucun des deux joueurs qui n’a voulu lâcher son service. Alexei Popyrin s’est ainsi offert trois balles de match sur le service du Français, qui les a toutes écartées avant de prendre le service de l’Australien. Ecartant tout d’abord quatre balles de débreak, le 91eme joueur mondial a ensuite pu conclure (3-6, 7-6, 7-5 en 2h37’). Finaliste ce dimanche à Toronto, Reilly Opelka sera face à lui au premier tour.



CINCINNATI (Etats-Unis, Masters 1000, dur, 3 143 057€)

Tenant du titre (en 2019) : Daniil Medvedev (RUS)



1er tour

Medvedev (RUS, n°1) - Bye

Nakashima (USA, WC) - McDonald (USA, WC)

Bublik (KAZ) - Giron (USA, Q)

Dimitrov (BUL) - Bautista Agut (ESP, n°13)



Hurkacz (POL, n°9) - Davidovich Fokina (ESP)

Gasquet (FRA, Q) - Murray (GBR, WC)

Millman (AUS) - Struff (ALL)

Carreño Busta (ESP, n°7) - Bye



Rublev (RUS, n°4) - Bye

Karatsev (RUS) - Cilic (CRO)

Lajovic (SER) - Monfils (FRA)

Krajinovic (SER) - De Minaur (AUS, n°14)



Sinner (ITA, n°11) - Delbonis (ARG)

Isner (USA) - Norrie (GBR)

Paire (FRA) bat Kecmanovic (SER) : 5-7, 6-3, 6-2

Shapovalov (CAN, n°6) - Bye



Ruud (NOR, n°8) - Bye

Opelka (USA) - Moutet (FRA, Q)

Tiafoe (USA, WC) - Humbert (FRA)

Evans (GBR) - Schwartzman (ARG, n°10)



Pella (ARG, PR) bat Goffin (BEL, n°15) : 6-3, 6-3

Fognini (ITA) - Basilashvili (GEO)

Nishioka (JAP, Q) - Harris (AFS)

A.Zverev (ALL, n°3) - Bye



Berrettini (ITA, n°5) - Bye

Fritz (USA) - Ramos-Viñolas (ESP)

Anderson (AFS, Q) - Khachanov (RUS)

Fucsovics (HUN) - Auger-Aliassime (CAN, n°12)



Garin (CHI, n°16) - Paul (USA, Q)

Sonego (ITA) - Alcaraz (ESP, Q)

Korda (USA) - Djere (SER)

Tsitsipas (GRE, n°2) - Bye