ATP - Cincinnati : Benoît Paire déjà au troisième tour, Gaël Monfils va tenter de le suivre

Benoît Paire est de retour ! Le Français s'est imposé avec style pour conclure une journée de mardi perturbée par la pluie au Masters 1000 de Cincinnati. Au bout de la nuit, il a triomphé de Denis Shapovalov (6-3, 4-6, 7-5). En trois sets, le natif d'Avignon a écarté la tête de série numéro 6. Offensif, il a su briller sur le service de son adversaire. Le 50eme mondial a pris les devants en gagnant les quatre derniers jeux du premier set. Breaké d'entrée dans le deuxième, il n'a pas réussi à empêcher le Canadien de recoller à une manche partout. Dans un dernier set décousu, même breaké à deux reprises, Benoît Paire n'a pas cédé. Il s'est finalement qualifié pour le troisième tour en convertissant sa quatrième balle de match sur le service de Shapovalov. Le Français attend désormais Jannik Sinner ou John Isner.



Si Corentin Moutet a été battu par le très en forme Reilly Opelka ( 7-6(3), 4-6, 6-4) et que Ugo Humbert a été éliminé par Frances Tiafoe (7-5, 7-6 (9)), Gaël Monfils s'est qualifié pour le deuxième tour. Il a pris l'ascendant sur Dusan Lajovic (7-6(0), 6-2). Dans une première manche où chaque joueur a été breaké trois fois, le Français a sauvé deux balles de set avant de survoler le tie-break. Il avait fait la différence. Le Serbe n'est jamais revenu dans le match, concédant sa mise en jeu dès le début d'une deuxième manche à sens unique. Comme Benoît Paire, Gaël Monfils semble être de retour !



Parmi les autres résultats de mardi, Matteo Berrettini a pris le meilleur sur Albert Ramos-Vinolas en trois sets. Il est le seul avec Benoît Paire a être déjà qualifié pour les seizièmes de finale. Tête de série numéro 16, Cristian Guarin a été surpris dès son entrée en lice par le qualifié Tommy Paul. Marin Cilic s'est aussi qualifié pour le deuxième tour aux dépens d'Aslan Karatsev.



CINCINNATI (Etats-Unis, Masters 1000, dur, 3 143 057€)

Tenant du titre (en 2019) : Daniil Medvedev (RUS)



2eme tour



Medvedev (RUS, n°1) - McDonald (USA, WC)

Bublik (KAZ) - Dimitrov (BUL)

Hurkacz (POL, n°9) - Murray (GBR, WC)

Koepfer (ALL, LL) - Carreno Busta (ESP, n°7)



Rublev (RUS, n°4) - Cilic (CRO)

Monfils (FRA) - De Minaur (AUS, n°14)

Sinner (ITA, n°11) - Isner

Paire (FRA) bat Shapovalov (CAN, n°6) : 6-3, 4-6, 7-5



Ruud (NOR, n°8) - Opelka (USA)

Tiafoe (USA, WC) - Schwartzman (ARG, n°10)

Pella (ARG, PR) - Fognini (ITA)

Harris (AFS) - A.Zverev (ALL, n°3)



Berrettini (ITA, n°5) bat Ramos-Viñolas (ESP) : 6-7 (5), 6-3, 7-5

Khachanov (RUS) - Auger-Aliassime (CAN, n°12)

Paul (USA, Q) - Sonego (ITA)

Korda (USA) - Tsitsipas (GRE, n°2)



1er tour

Medvedev (RUS, n°1) - Bye

McDonald (USA, WC) bat Nakashima (USA, WC) : 7-5, 6-2

Bublik (KAZ) bat Giron (USA, Q) : 3-6, 6-3, 7-6 (5)

Dimitrov (BUL) bat Bautista Agut (ESP, n°13) : 6-3, 6-4



Hurkacz (POL, n°9) bat Davidovich Fokina (ESP) : 6-1, (3) 6-7, 6-1

Murray (GBR, WC) bat Gasquet (FRA, Q) : 6-4, 6-4

Koepfer (ALL) bat Struff (ALL) : 7-6 (2), 5-7, 6-3

Carreño Busta (ESP, n°7) - Bye



Rublev (RUS, n°4) - Bye

Cilic (CRO) bat Karatsev (RUS) : 7-5, 6-3

Monfils (FRA) bat Lajovic (SER) : 7-6(0), 6-2

De Minaur (AUS, n°14) bat Krajinovic (SER) : 0-6, 6-4, 6-4



Sinner (ITA, n°11) bat Delbonis (ARG) : 6-2, 7-5

Isner (USA) bat Norrie (GBR) : 4-6, 7-6 (5), 6-4

Paire (FRA) bat Kecmanovic (SER) : 5-7, 6-3, 6-2

Shapovalov (CAN, n°6) - Bye



Ruud (NOR, n°8) - Bye

Opelka (USA) bat Moutet (FRA, Q) : 7-6(3), 4-6, 6-4

Tiafoe (USA, WC) bat Humbert (FRA) : 7-5, 7-6 (9)

Schwartzman (ARG, n°10) bat Evans (GBR) : 6-2, 4-6, 6-3



Pella (ARG, PR) bat Goffin (BEL, n°15) : 6-3, 6-3

Fognini (ITA) bat Basilashvili (GEO) : 7-6 (3), 6-3

Harris (AFS) bat Nishioka (JAP, Q) : 6-3, 6-4

A.Zverev (ALL, n°3) - Bye



Berrettini (ITA, n°5) - Bye

Ramos-Viñolas (ESP) bat Fritz (USA) : 4-6, 6-4, 6-4

Khachanov (RUS) bat Anderson (AFS, Q) : 6-2, 6-4

Auger-Aliassime (CAN, n°12) bat Fucsovics (HUN) : 7-6 (0), 6-3



Paul (USA, Q) bat Garin (CHI, n°16) : 4-6, 6-3, 6-4

Sonego (ITA) - Alcaraz (ESP, Q) : 6-3, 7-6 (6)

Korda (USA) bat Djere (SER) : 6-4, 6-4

Tsitsipas (GRE, n°2) - Bye