ATP - Cincinnati : Avant l'US Open, Alexander Zverev rafle tout

Alexander Zverev va se présenter à l'US Open en ayant gagné 14 de ses 15 derniers matchs. Dans la foulée de son succès aux Jeux Olympiques de Tokyo, il a enchaîné en remportant le Masters 1000 de Cincinnati. Après avoir perdu son premier set de la semaine lors de sa demi-finale face à Stefanos Tsitsipas, l'Allemand a rectifié le tir en ne prenant qu'une heure pour battre Andrey Rublev en finale (6-2, 6-3).



Il était tout simplement trop fort pour le Russe. Le champion olympique n'a pas laissé beaucoup d'espoir à celui qui visait son premier succès en Masters 1000. Le numéro 5 mondial a commencé le match en prenant le jeu de service d'Andrey Rublev. Il a ensuite enchaîné en confirmant son break. Puis il a recommencé pour mener 4-0. La différence était déjà faite et Alexander Zverev pouvait savourer le gain de la première manche moins de 30 minutes après le premier échange.



Pas rassasié par cette entame idéale, ni par les trois titres déjà acquis cette saison, l'Allemand a enchaîné. Il a commencé la deuxième manche comme la première : avec un break. Mais cette fois, le joueur de 24 ans a attendu de mener 3-1 pour réaliser le double break. Une avance qui n'était pas de trop pour venir à bout d'un Andrey Rublev dépassé mais accrocheur jusqu'au bout. Le premier moment de relâchement d'Alexander Zverev a été sanctionné par la perte de son jeu de service. Un simple contre-temps pour lui. Il est allé gagné son deuxième Masters 1000 de la saison, il est le seul à y être parvenu, sur la mise en jeu de son adversaire. Avec cette victoire, Alexander Zverev confirme qu'il est l'homme en forme de l'été. Après son titre olympique, il a parfaitement su enchaîner et sera un prétendant sérieux au sacre à l'US Open.



CINCINNATI (Etats-Unis, Masters 1000, dur, 3 143 057€)

Tenant du titre (en 2019) : Daniil Medvedev (RUS)



Finale



A.Zverev (ALL, n°3) bat Rubel (RUS, n°4) : 6-2, 6-3



Demi-finales



Rublev (RUS, n°4) bat Medvedev (RUS, n°1) : 2-6, 6-3, 6-3

A. Zverev (ALL, n°3) bat Tsitsipas (GRE, n°2) : 6-4, 3-6, 7-6 (4)



Quarts de finale



Rublev (RUS, n°4) bat Paire (FRA) : 6-2, 3-6, 6-3

Medvedev (RUS, n°1) bat Carreño Busta (ESP, n°7) : 6-1, 6-1

Tsitsipas (GRE, n°2) bat Auger-Aliassime (CAN, n°12) : 6-2, 5-7, 6-1

A. Zverev (ALL, n°3) bat Ruud (NOR, n°8) : 6-1, 6-3