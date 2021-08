CINCINNATI (Etats-Unis, Masters 1000, dur, 3 143 057€)

Après avoir battu deux joueurs français, Andrey Rublev s'est offert un compatriote. En demi-finales du Masters 1000 de Cincinnati, le Russe a pris le meilleur sur Daniil Medvedev (2-6, 6-3, 6-3). Alors qu'il n'était jamais parvenu à lui prendre ne serait-ce qu'un set sur le circuit ATP, Andrey Rublev a renversé la tête de série numéro 1 du tournoi organisé dans l'Ohio.Ca avait pourtant mal commencé pour lui. Daniil Medvedev a converti ses deux premières balles de break pour mener 4-1 dans le premier set. Même un débreak de son compatriote n'a pas été suffisant pour empêcher le numéro 2 mondial de remporter le premier set en 39 minutes. Andrey Rublev a néanmoins réussi à renverser la situation. Il a haussé le rythme dans la seconde manche. Le natif de Moscou a aussi profité d'une saute de concentration de Medvedev. Ce dernier, en fond de court, a percuté une caméra.Il n'en fallait pas plus à Andrey Rublev. Plus juste sur sa mise en jeu, le Russe a fait la différence à 4-3. Dans un jeu interminable, il a converti sa cinquième balle de break pour s'offrir le luxe d'égaliser à une manche partout sur son service. Ca n'a quand même pas été de tout repos. Le joueur de 23 ans a eu besoin de sauver deux balles de débreak au passage.Dans la troisième manche, il a remis ça. Solide, Andrey Rublev est allé jusqu'au bout de son effort pour gagner les quatre derniers jeux de la partie et se qualifier pour la deuxième finale de Masters 1000 de sa carrière.Il affrontera l'autre outsider de la seconde demi-finale disputée cette nuit entre Stefanos Tsitsipas et Alexander Zverev. Ce dernier, tête de série numéro 3, a dominé la tête de série numéro 2 du tournoi alors que le Grec menait 6-2 dans leurs confrontations directes et restait notamment sur une élimination en cinq manches de l'Allemand en demi-finale de Rolland-Garros au printemps dernier. Le duel de cette nuit, somptueux et haletant jusqu'au bout, a été âpre entre deux concurrents talentueux, prenant à tour de rôle l'ascendant avant de se neutraliser dans le 3eme set, achevé au jeu décisif.d'un combat comme on rêve d'en voir tous les jours (6-4, 3-6, 7-6 (4)). Après des sacres enregistrés à Madrid et à Acapulco cette année, le tennisman de 24 ans tentera à partir de 22h30 d'inscrire son nom au palmarès d'un 3eme tournoi en 2021.bat Medvedev (RUS, n°1) : 2-6, 6-3, 6-3bat Tsitsipas (GRE, n°2) : 6-4, 3-6, 7-6 (4)bat Paire (FRA) : 6-2, 3-6, 6-3bat Carreño Busta (ESP, n°7) : 6-1, 6-1bat Auger-Aliassime (CAN, n°12) : 6-2, 5-7, 6-1bat Ruud (NOR, n°8) : 6-1, 6-3