ATP : Chardy va entraîner Humbert jusqu'à la fin de l'année

Jérémy Chardy entraîneur. C'est ce qui va se passer jusqu'à la fin de l'année 2022. Alors que le Français ne pourra pas reprendre sa carrière de joueur sur les courts ATP avant 2023, suite à son opération chirurgicale à un genou, subie à l'occasion de ce mois de juin, il va donc patienter en accompagnant l'un de ses compatriotes, à savoir Ugo Humbert. Cette collaboration semble avoir bel et bien débuté depuis quelques semaines déjà, comme, par exemple, à Newport, ou bien aussi pour le challenger de Pozoblanco en Espagne, où il avait alors atteint les demi-finales avant de tomber contre son compatriote Grégoire Barrère, la semaine dernière. Avant d'enchaîner avec celui de Ségovie cette semaine.

Humbert est redescendu à la 152eme place mondiale

Après sa victoire, au premier tour, contre le Brésilien Gabriel Decamps, 307eme joueur mondial et issu des qualifications, en deux manches (6-3, 6-4) et 1h28 de jeu, le Tricolore va affronter, ce jeudi, l'Allemand Daniel Masur, 192eme joueur mondial, pour une place en quarts de finale. Une victoire finale à ce tournoi et Humbert remonterait alors autour de la 120eme place mondiale. Désormais, cette collaboration semble ainsi bel et bien acté, si l'on en croit Le Républicain Lorrain, qui sort cette information pas plus tard que ce mercredi. Le Palois devra aider son compatriote lorrain à retrouver un meilleur classement, lui qui pointe actuellement à la 152eme place mondiale. Pour cela, Humbert devra essayer de retrouver un tennis un peu plus flamboyant, pour effectuer une remontée. De son côté, Chardy devra donc patienter avant de retrouver les courts, en tant que joueur. Un retour certainement sur quelques tournois, pour peut-être, qui sait, continuer ce travail d'entraîneur. En attendant, il gardera ce dernier, au moins jusqu'à la fin ce cette année 2022.