ATP - Challenger : Pouille - Gasquet à Orléans, Humbert éliminé

Si Gael Monfils et Benoit Paire sont engagés cette semaine à Sofia, il y a beaucoup plus de joueurs français qui se retrouvent à l'occasion du tournoi Challenger d'Orléans. Ugo Humbert, tête de série n°1 en tant que 25eme mondial - et n°2 national - a d'ailleurs connu une sacrée désillusion en s'inclinant au premier tour, plutôt que de s'inscrire au Masters 1000 d'Indian Wells - il aurait aussi pu cumuler les deux, comme Benjamin Bonzi. Ainsi, le Mosellan s'est incliné dès le premier tour contre son compatriote Quentin Halys (7-6, 6-4). A l'inverse de Lucas Pouille et Richard Gasquet, les deux noms les plus ronflants engagés dans le Loiret. Les deux vainqueurs de la Coupe Davis 2017 se retrouveront jeudi au deuxième tour, après avoir respectivement battu Elias Ymer (6-3, 3-6, 6-1) et Matteo Viola (6-7, 6-1, 6-0).



Pouille est ravi : "C'est toujours un plaisir de l'affronter, ce sont toujours de bons matchs. Chacun a déjà gagné face à l'autre, mais ça a toujours été assez serré. Là, c'était difficile de faire plus compliqué pour moi... Le plateau est extrêmement relevé, il y a beaucoup de très bons amis et donc une super ambiance. On fait la part des choses sur le court, c'est super pour le tournoi d'avoir un tel plateau." Pierre-Hugues Herbert est aussi de la partie, vainqueur mercredi de Daniel Masur (6-7, 6-3, 6-2). Au contraire de Gilles Simon, déjà éliminé sèchement par Holger Rune (6-4, 6-0). Arthur Rinderknech, tête de série n°3, affrontera lui en huitièmes Hugo Grenier, heureux "lucky loser" vainqueur de Fernando Verdasco (6-4, 6-2). Corentin Moutet complètera le contingent des six qualifiés tricolores pour ces huitièmes de finale.