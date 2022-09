ATP - Challenger : Moutet sacré en Pologne et assuré de bondir au classement

Corentin Moutet fait coup double à Szczecin ! Tête de série numéro 4 du tournoi Challenger organisé en Pologne, le Français est allé chercher son sixième titre sur le circuit ATP secondaire, le deuxième en 2022 après Lyon. Pour cela, le natif de Neuilly-sur-Seine a pris le meilleur sur l’Autrichien Dennis Novak en trois manches. Avec le break d’entrée, Corentin Moutet s’est mis en position idéale et n’a ensuite pas été inquiété sur son service. Prenant une deuxième fois l’engagement de son adversaire, il a pu conclure un premier set à sens unique. Récidivant au début du deuxième, le Français n’a pas pu conserver cet avantage très longtemps et a même dû effacer un break de retard. Une deuxième manche qui s’est conclue dans un jeu décisif accroché dont Dennis Novak est sorti vainqueur pour relancer cette finale. Le dernier set a tout d’abord vu chacun des deux joueurs remporter trois jeux de suite mais c’est ensuite Corentin Moutet qui a pris l’ascendant. Un break qui s’est avéré décisif, le Français concluant à sa première balle de match (6-2, 6-7, 6-4 en 2h28’). Avec les 125 points empochés avec ce succès, Corentin Moutet va passer ce lundi de la 84eme à la 64eme place mondiale, ce qui sera rien de moins que le meilleur classement de sa carrière, lui qui n’était jamais allé plus haut que 67eme en mai 2021.