ATP : Carlos Alcaraz devrait être de retour à Indian Wells

Blessé depuis la fin de saison 2022, Carlos Alcaraz a effectué un retour gagnant sur les terres battues sudaméricaines. Le jeune espagnol de 19 ans a commencé par remporter le titre à Buenos Aires avant d'atteindre la finale à Rio de Janeiro, où il a été battu par Cameron Norrie au terme d'un grand combat. Problème, après cette rencontre, l'Espagnol a annoncé avoir rechuté et a dû déclarer forfait pour ses échéances suivantes.

Le jeune prodige du tennis espagnol et mondial a donné de ses nouvelles sur ses réseaux sociaux. Après avoir confirmé son forfait à Acapulco au Mexique il a donné des informations sur sa blessure. Celle-ci ne devrait pas être suffisamment grave pour l'empêcher de jouer le Masters 1000 d'Indian Wells du 6 au 19 mars prochains.

"Malheureusement, je ne pourrai pas jouer à Acapulco. J'ai une entorse de grade 1 à l'ischio-jambier droit qui me tiendra à l'écart pendant plusieurs jours, selon les tests que nous avons effectués ce matin. Je suis vraiment triste de ne pas pouvoir concourir ici, mais il faut maintenant penser à récupérer et à être prêt le plus rapidement possible. J'espère vous voir tous bientôt !"

I'm really sad I can't compete here, but now it's time to think about recovering and being ready as soon as possible. I hope to see you all soon! ❤️🇲🇽