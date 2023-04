ATP : Carlos Alcaraz déjà de retour à l'entraînement

Bonne nouvelle pour Carlos Alcaraz. L'Espagnol de 19 ans, forfait pour le Masters 1000 de Monte-Carlo qui débute ce dimanche, est déjà de retour à l'entraînement. Du côté de Murcie, Alcaraz a été aperçu au tennis club, lui qui est venu soutenir son ami Pablo Llamas Ruiz en vue du Challenger de Murcie. Sauf que le lauréat de l'US Open 2022 en a aussi profité pour reprendre l'entraînement. Forfait pour le premier Masters 1000 sur terre battue de la saison, Alcaraz avait déclaré souffrir d'une blessure à la main gauche et de douleurs dorsales.

"Après deux mois à l'étranger, je suis content de rentrer chez moi mais triste car j'ai fini mon dernier match à Miami avec un malaise physique. Après avoir rendu visite à mon médecin Docteur Lopez Martinez à Murcie aujourd'hui et avoir été évalué, je ne pourrai pas aller à Monte Carlo pour commencer la tournée sur terre battue. J'ai de l'arthrite post-traumatique à la main gauche et une gêne musculaire à la colonne vertébrale qui a besoin de repos pour se préparer à tout ce qui va arriver. Rendez-vous en 2024 Rolex-Monte-Carlo Masters", avait écrit l'Espagnol sur Twitter pour annoncer son forfait à Monte-Carlo. Mais dans des vidéos relayées sur les réseaux, on peut donc le voir taper à nouveau la balle à Murcie et Alcaraz devrait donc faire son retour à Barcelone la semaine prochaine, avant d'enchaîner avec Madrid.