ATP - Cagliari : Struff se qualifie pour les quarts de finale

Jan-Lennard Struff n'a pas eu à forcer son talent. Ce mercredi, l'Allemand, 41eme joueur mondial et tête de série n°5, s'est aisément qualifié pour les quarts de finale du tournoi ATP 250 de Cagliari en Italie, sur terre battue, après sa victoire contre le Britannique Liam Broady, 152eme joueur mondial et issu des qualifications, en deux manches (6-4, 6-2) et 1h22 de jeu. Pourtant, à 1-0 dans la première manche, l'Allemand a été le premier à perdre son service, malgré deux premières balles sauvées, avant toutefois de débreaker, blanc, dans la foulée. Après un nouveau break à 4-4, Struff a ensuite conclu, sur son service (6-4). Dans la deuxième et dernière manche, le mieux classé des deux a, cette fois, pris le service du Britannique à deux reprises, à 1-1 puis à 2-4, non sans avoir dû également sauver deux balles sur son propre service, à 1-2 puis à 2-3. Sur un ultime jeu blanc, le 41eme joueur mondial a conclu cette rencontre (6-2). Pour son premier quart de finale sur le circuit ATP depuis le tournoi d'Antalya au mois de janvier dernier, Jan-Lennard Struff affrontera Nikoloz Basilashvili ou Jozef Kovalik.



CAGLIARI (Italie, ATP 250, terre battue, 408 800€)

Tenant du titre : Laslo Djere (SER)



Huitièmes de finale

Evans (GBR, n°1) - Musetti (ITA)

Djere (SER) - Millman (AUS, n°6)

Basilashvili (GEO, n°4) - Kovalik (SLQ, Q)

Struff (ALL, n°5) bat Broady (GBR, Q) : 6-4, 6-2



Hanfmann (ALL) - Cecchinato (ITA)

Simon (FRA) - Sonego (ITA, n°3)

Gerasimov (BIE) - Bedene (SLO)

Martin (SLQ) - Fritz (USA, n°2)



1er tour

Evans (GBR, n°1) - Bye

Musetti (ITA) bat Novak (AUT) : 6-0, 6-1

Djere (SER) bat Gaio (ITA, WC) : 6-4, 6-2

Millman (AUS, n°6) bat Coria (ARG) : 7-6 (5), 3-6, 6-3



Basilashvili (GEO, n°4) - Bye

Kovalik (SLQ, Q) bat Nagal (IND, Q) : 3-6, 6-1, 6-3

Broady (GBR, Q) bat Huesler (SUI, Q) : 6-1, 6-3

Struff (ALL, n°5) bat J.Sousa (POR) : 1-6, 6-1, 7-5



Hanfmann (ALL) bat Paul (USA, n°8) : 7-6 (8), 5-7, 6-3

Cecchinato (ITA) bat Fabbiano (ITA, WC) : 6-4, 4-6, 6-3

Simon (FRA) bat Travaglia (ITA) : 1-6, 6-3, 6-4

Sonego (ITA, n°3) - Bye



Gerasimov (BIE) bat Pella (ARG, n°7) : 6-4, 6-0

Bedene (SLO) bat Zeppieri (ITA, WC) : 1-6, 7-5, 7-6 (3)

Martin (SLQ) bat Vesely (RTC) : 6-4, 2-6, 6-1

Fritz (USA, n°2) - Bye