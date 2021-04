ATP - Cagliari : Struff et Millman ont souffert

Transition compliquée entre le dur et la terre battue pour Jan-Lennard Struff et John Millman. L'Allemand et l'Australien, respectivement têtes de série n°5 et 6 à Cagliari, ont eu besoin de trois sets pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Struff (41em) s'est imposé 1-6, 6-1, 7-5 en 2h07 contre Joao Sousa (107eme), grâce notamment à 8 aces. Si les deux premiers sets ont été à sens unique, le premier en faveur du Portugais et le deuxième en faveur de l'Allemand, le troisième a été beaucoup plus riche en rebondissements. Sousa a en effet mené 2-0 puis 5-2, puis a manqué trois balles de match sur le service adverse. Struff a effacé l'un de ses breaks de retard, mais a encore dû sauver deux balles de match à 5-4. L'Allemand a breaké de nouveau pour mener 6-5, et après un très long dernier jeu, il s'est imposé sur sa cinquième balle de match. Il défiera le Britannique Liam Broady. Millman (44eme), quant à lui, s'est défait de Federico Coria sur le score de 7-6, 3-6, 6-3 après un combat de 3h14. L'Australien a remporté le premier set 7-5 au tie-break, après avoir manqué trois balles de set à 5-4 en fin de manche. Il a ensuite breaké d'entrée de deuxième set, mais a perdu son service dans la foulée. L'Argentin a breaké de nouveau à 4-3 pour égaliser à un set partout. Dans le dernier, Millman a encore été breaké d'entrée, mais est revenu à 2-2 puis a signé le break décisif à 3-2 pour l'emporter. Il affrontera le tenant du titre, Laslo Djere.



CAGLIARI (Italie, ATP 250, terre battue, 408 800€)

Tenant du titre : Laslo Djere (SER)



1er tour

Evans (GBR, n°1) - Bye

Musetti (ITA) bat Novak (AUT) : 6-0, 6-1

Djere (SER) bat Gaio (ITA, WC) : 6-4, 6-2

Millman (AUS, n°6) bat Coria (ARG) : 7-6 (5), 3-6, 6-3



Basilashvili (GEO, n°4) - Bye

Nagal (IND, Q) - Kovalik (SLQ, Q)

Broady (GBR, Q) bat Huesler (SUI, Q) : 6-1, 6-3

Struff (ALL, n°5) bat J.Sousa (POR) : 1-6, 6-1, 7-5



Hanfmann (ALL) bat Paul (USA, n°8) : 7-6 (8), 5-7, 6-3

Cecchinato (ITA) - Fabbiano (ITA, WC)

Simon (FRA) - Travaglia (ITA)

Sonego (ITA, n°3) - Bye



Gerasimov (BIE) bat Pella (ARG, n°7) : 6-4, 6-0

Bedene (SLO) bat Zeppieri (ITA, WC) : 1-6, 7-5, 7-6 (3)

Martin (SLQ) - Vesely (RTC)

Fritz (USA, n°2) - Bye