ATP - Cagliari : Musetti s'offre la tête de série numéro 1 !

Retrouvailles avec Djere pour Musetti ?



CAGLIARI (Italie, ATP 250, terre battue, 408 800€)

Quarts de finale

Simon (FRA)

Huitièmes de finale



Simon (FRA)

1er tour

Simon (FRA)

Lorenzo Musetti n'en a jamais assez. Jeudi à Cagliari,Un nouvel exploit doublé d'un petit miracle pour ce joueur de 19 ans qui fait déjà partie des cent meilleurs mondiaux., avant d'avoir le dernier mot dans ce tie-break interminable (10-8) et de parvenir à ajouter un nouveau nom du circuit à un tableau de chasse qui présentait déjà des cadors comme Grigor Dimitrov, le numéro 9 mondial Diego Schwartzman ou encore, à une moindre mesure, Benoît Paire.Evans, 32eme dans la hiérarchie, est venu s'ajouter à la liste des victimes de Musetti, déjà demi-finaliste en octobre dernier en Sardaigne (Sardinia) et qui n'estUne nouvelle demie qui passera pour le jeune Italien au revers à une main de feu par un succès contre le Serbe Djere, qui lui avait barré la route de la finale six mois plus tôt, ou l'Australien Millman, tête de série numéro 6.Musetti (ITA) - Djere (SER) ou Millman (AUS, n°6)Basilashvili (GEO, n°4) - Struff (ALL, n°5)Hanfmann (ALL) -ou Sonego (ITA, n°3)Bedene (SLO) - Fritz (USA, n°2)bat Evans (GBR, n°1) : 6-1, 1-6, 7-6 (8)Djere (SER) - Millman (AUS, n°6)bat Kovalik (SLQ, Q) : 4-6, 6-4, 7-5bat Broady (GBR, Q) : 6-4, 6-2bat Cecchinato (ITA) : 7-5, 6-1- Sonego (ITA, n°3)bat Gerasimov (BIE) : 6-4, 7-6 (5)bat Martin (SLQ) : 6-2, 7-6 (4)- Byebat Novak (AUT) : 6-0, 6-1bat Gaio (ITA, WC) : 6-4, 6-2bat Coria (ARG) : 7-6 (5), 3-6, 6-3- Byebat Nagal (IND, Q) : 3-6, 6-1, 6-3bat Huesler (SUI, Q) : 6-1, 6-3bat J.Sousa (POR) : 1-6, 6-1, 7-5bat Paul (USA, n°8) : 7-6 (8), 5-7, 6-3bat Fabbiano (ITA, WC) : 6-4, 4-6, 6-3bat Travaglia (ITA) : 1-6, 6-3, 6-4- Byebat Pella (ARG, n°7) : 6-4, 6-0bat Zeppieri (ITA, WC) : 1-6, 7-5, 7-6 (3)bat Vesely (RTC) : 6-4, 2-6, 6-1- Bye