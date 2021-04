Deux têtes de série en lice et… les deux éliminées à Cagliari. Numéro 7 dans la hiérarchie du tournoi sur terre battue organisé en Italie, Guido Pella est passé à côté du sujet face à Egor Gerasimov. Après une première manche accrochée qu’il a conclu en remportant les trois derniers jeux, le Bulgare a pris un net ascendant sur l’Argentin, qui n’est pas parvenu à remporter le moindre jeu dans la deuxième manche (6-4, 6-0 en 1h27’). Tommy Paul, tête de série numéro 8, a bu la tasse d'entrée lui aussi. L'Américain, 53eme au classement, s'est fait surprendre par l'Allemand Yannick Hanfmann, 105eme mondial, en trois sets (6-7, 7-5, 6-3). Laslo Djere sera, lui, au rendez-vous du deuxième tour en Sardaigne. Le Serbe, 57eme mondial et tenant du titre, a dû effacer un début de match compliqué pour ensuite prendre la mesure de l’Italien Federico Gaio en deux manches (6-4, 6-2 en 1h37’). Qualification également du Slovène Aljaz Bedene, dans la douleur (1-6, 7-5, 7-6), face à l'Italien Zeppieri, passé par les qualifications. Le 313eme mondial a mené 3-0, 4-1 et encore 5-4 dans la dernière manche, avant de se laisser renverser.



Avec A.C



CAGLIARI (Italie, ATP 250, terre battue, 408 800€)

Tenant du titre : Laslo Djere (SER)



1er tour

Evans (GBR, n°1) - Bye

Musetti (ITA) - Novak (AUT)

Djere (SER) bat Gaio (ITA, WC) : 6-4, 6-2

Coria (ARG) - Millman (AUS, n°6)



Basilashvili (GEO, n°4) - Bye

Nagal (IND, Q) - Kovalik (SLQ, Q)

Huesler (SUI, Q) - Broady (GBR, Q)

J.Sousa (POR) - Struff (ALL, n°5)



Hanfmann (ALL) bat Paul (USA, n°8) : 7-6 (8), 5-7, 6-3

Cecchinato (ITA) - Fabbiano (ITA, WC)

Simon (FRA) - Travaglia (ITA)

Sonego (ITA, n°3) - Bye



Gerasimov (BIE) bat Pella (ARG, n°7) : 6-4, 6-0

Bedene (SLO) bat Zeppieri (ITA, WC) : 1-6, 7-5, 7-6 (3)

Martin (SLQ) - Vesely (RTC)

Fritz (USA, n°2) - Bye