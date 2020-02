ATP - Buenos Aires : Une demi-finale Ruud-Londero au programme

Casper Ruud n’aura pas l’avantage du terrain en demi-finales à Buenos Aires. Le Norvégien, vainqueur de la tête de série numéro 3 Dusan Lajovic dans un match d’abord accroché puis à sens unique (7-5, 6-1 en 1h26’), retrouvera un Argentin dans le dernier carré. En effet, le duel 100% local au programme des quarts de finale a vu Juan Ignacio Londero remporter son bras de fer face à son compatriote Guido Pella. Un échange en début de premier set a permis au 69eme joueur mondial de faire la différence face à la tête de série numéro 2 du tournoi. Plus accroché avec deux breaks enchaînés puis deux balles d’égalisation à une manche partout pour Guido Pella, le deuxième set s’est achevé dans un jeu décisif qui a nettement tourné en faveur de Juan Ignacio Londero (6-4, 7-6 en 1h53’).



BUENOS AIRES (Argentine, ATP 250, terre battue, 558 600€)

Tenant du titre : Marco Cecchinato (ITA)



Quarts de finale

Schwartzman (ARG, n°1) - Cuevas (URU)

Monteiro (BRE) - Sousa (POR, LL)

Ruud (NOR, n°8) bat Lajovic (SER, n°3) : 7-5, 6-1

Londero (ARG) bat Pella (ARG, n°2) : 6-4, 7-6 (4)



2eme tour

Schwartzman (ARG, n°1) bat Delbonis (ARG) : 6-3, 4-6, 6-2

Cuevas (URU) bat Ramos-Vinolas (ESP, n°7) : 6-4, 4-6, 6-4

Monteiro (BRE) bat Coric (CRO, n°4) : 6-4, 7-6 (6)

Sousa (POR, LL) bat Kovalik (SLQ, Q) : 7-6 (3), 7-6 (5)



Ruud (NOR, n°8) bat Carballes Baena (ESP) : 6-1, 6-0

Lajovic (SER, n°3) bat Martinez (ESP, Q) : 7-6 (6), 7-6 (6)

Londero (ARG) bat Djere (SER, n°6) : 6-7 (3), 6-2, 6-1

Pella (ARG, n°2) bat Bagnis (ARG, Q) : 7-6 (2), 6-7 (2), 6-4





1er tour

Schwartzman (ARG, n°1) - Bye

Delbonis (ARG) bat Dellien (BOL) : 1-6, 6-3, 7-5

Cuevas (URU) bat Sonego (ITA) : 6-4, 6-4

Ramos-Vinolas (ESP, n°7) bat Mayer (ARG, WC) : 4-6, 6-3, 7-5



Coric (CRO, n°4) - Bye

Monteiro (BRE) bat Munar (ESP) : 6-3, 6-3

Kovalik (SLQ, Q) bat Moutet (FRA) : 6-3, 7-6 (4)

Sousa (POR, LL) bat Diaz Acosta (ARG, WC) : 4-6, 6-2, 6-3



Ruud (NOR, n°8) bat Andujar (ESP)

Carballes Baena (ESP) bat Cecchinato (ITA) : 6-4, 7-6 (3)

Martinez (ESP, Q) bat Domingues (POR, LL) : 7-6 (0), 7-5

Lajovic (SER, n°3) - Bye



Djere (SER, n°6) bat Cerundolo (ARG, WC) : 6-2, 2-6, 6-4

Londero (ARG) bat Horansky (SLQ, Q) : 6-4, 4-6, 6-2

Bagnis (ARG, Q) bat Martin (SLQ) : 6-4, 6-1

Pella (ARG, n°2) - Bye