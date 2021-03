ATP - Buenos Aires : Un Cerundolo peut en cacher un autre

Quelle belle période pour la famille Cerundolo ! Dimanche dernier, Juan Manuel (19 ans) remportait le tournoi de Cordoba, qui était le tout premier tournoi ATP de sa carrière. Ce samedi, c'est son frère Francisco (22 ans) qui disputera les demi-finales à Buenos Aires, sa ville natale. Le 137eme mondial s'est défait en quart de finale de la tête de série n°6, Pablo Andujar, sur le score de 1-6, 6-3, 6-2 en 2h10. L'Espagnol a pourtant facilement empoché la première manche, même s'il a eu besoin de dix balles de set à 5-1, mais il a craqué ensuite, perdant le deuxième set en se faisant breaker à 2-1 et le troisième en se faisant breaker à 1-1 et 4-2. En demi-finale, Cerundolo affrontera celui que son frère a battu en finale dimanche, Albert Ramos-Vinolas, qui l'a emporté en trois sets contre l'Indien Sumit Nagal, issu des qualifications : 4-6, 6-2, 7-5 en 2h26. Nagal a remporté le premier set en breakant à 2-2, puis a perdu le deuxième en perdant son service à 3-2 et 5-2. Dans la troisième manche, Ramos-Vinolas a mené 5-2 30-30, mais l'Indien est revenu à 5-5, avant de se faire breaker à 6-5 et donc perdre le match.

Schwartzman au rendez-vous

La deuxième demi-finale opposera les têtes de série n°1 et 4, qui se sont imposés en deux sets lors de leur quart de finale. Diego Schwartzman (n°1), natif de Buenos Aires, a battu le qualifié espagnol Jaume Munar 6-2, 7-5 en 1h51, sans jamais perdre son service et en sauvant les trois balles de break que s'est procuré son adversaire. Il a breaké à 2-1 et 5-2 dans le premier set et à 6-5 dans le deuxième. Son adversaire sera le Serbe Miomir Kecmanovic (n°4), qui a battu son compatriote Laslo Djere 6-4, 7-6 en 2h10. Il a remporté le premier set en réussissant le break décisif à 4-4, puis le deuxième 8-6 au tie-break.



BUENOS AIRES (Argentine, ATP 250, terre battue, 341 195€)

Tenant du titre : Casper Ruud (NOR)



Demi-finales

Schwartzman (ARG, n°1) - Kecmanovic (SER, n°4)

F.Cerundolo (ARG, Q) - Ramos-Viñolas (ESP, n°5)





Quarts de finale

Schwartzman (ARG, n°1) bat Munar (ESP, Q) : 6-2, 7-5

Kecmanovic (SER, n°4) bat Djere (SER, n°7) : 6-4, 7-6 (6)

F.Cerundolo (ARG, Q) bat Andujar (ESP, n°6) : 1-6, 6-3, 6-2

Ramos-Viñolas (ESP, n°5) bat Nagal (IND, Q) : 4-6, 6-2, 7-5





Huitièmes de finale

Schwartzman (ARG, n°1) bat Klein (SLQ, Q) : 6-4, 6-2

Munar (ESP, Q) bat Tiafoe (USA, n°8) : 6-4, 7-6 (5)

Kecmanovic (SER, n°4) bat Monteiro (BRE) : 5-7, 6-3, 6-4

Djere (SER, n°7) bat Delbonis (ARG) : 7-6 (1), 6-3



Andujar (ESP, n°6) bat Mager (ITA) : 6-4, 7-6 (5)

F.Cerundolo (ARG, Q) bat Paire (FRA, n°3) : 4-6, 6-3, 6-1

Ramos-Viñolas (ESP, n°5) bat Koepfer (ALL) : 7-5, 6-4

Nagal (IND, Q) bat Garin (CHI, n°2) : 6-4, 6-3



1er tour

Schwartzman (ARG, n°1) - Bye

Klein (SLQ, Q) bat Martin (SLQ) : 6-4, 6-3

Munar (ESP, Q) bat Diaz Acosta (ARG, WC) : 7-6 (5), 6-3

Tiafoe (USA, n°8) bat Bagnis (ARG, SE) : 6-1, 6-3



Kecmanovic (SER, n°4) - Bye

Monteiro (BRE) bat Carballes Baena (ESP) : 6-2, 6-3

Delbonis (ARG) bat J.M.Cerundolo (ARG) : 6-4, 7-6 (2)

Djere (SER, n°7) bat Cecchinato (ITA) : 6-7 (4), 6-2, 6-3



Andujar (ESP, n°6) bat Londero (ARG) : 6-3, 6-0

Mager (ITA) bat Caruso (ITA) : 7-6 (5), 6-4

F.Cerundolo (ARG, Q) bat Coria (ARG) : 6-4, 7-5

Paire (FRA, n°3) - Bye



Ramos-Viñolas (ESP, n°5) bat Rune (DAN, WC) : 2-6, 6-4, 6-3

Koepfer (ALL) bat Tirante (ARG, WC) : 2-6, 6-3, 6-4

Nagal (IND, Q) bat J.Sousa (POR) : 6-2, 6-0

Garin (CHI, n°2) - Bye