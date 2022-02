ATP - Buenos Aires : Ruud réussit son retour, Verdasco en quarts neuf mois après, Coria s'offre Lajovic

Retour gagnant pour Casper Ruud. Plus apparu sur les courts depuis l'ATP Cup, en début d'année, le Norvégien contraint de renoncer à l'Open d'Australie en raison d'une entorse à une cheville participe cette semaine à Buenos Aires à son premier tournoi en 2022. Le numéro 8 au classement mondial a bien négocié son premier match, mercredi contre Roberto Carballes Baena. Le demi-finaliste du dernier Masters s'est imposé en deux sets (7-6, 6-3, 1h50 de jeu) face à l'Espagnol. Ruud, qui aurait même pu l'emporter plus rapidement encore s'il avait converti sa balle de premier set à 6-5, se hisse ainsi en quarts de finale de cet ATP 250. Il affrontera Federico Coria. L'Argentin a en effet créé l'une des surprises du deuxième tour en s'offrant l'une des têtes de série du tournoi le Serbe Dusan Lajovic (n°5). Le 65eme mondial a renversé le 37eme au classement en trois sets (4-6, 7-5, 6-4, 2h36 de jeu).

Verdasco, neuf mois plus tard

Fernando Verdasco sera de la partie lui aussi. A 38 ans, le vétéran espagnol n'apparaît plus parmi les deux cents premiers mondiaux (il est 201eme) pour la première fois depuis son arrivée sur le circuit, en septembre 2022. Sur la terre battue de la capitale argentine, le demi-finaliste de l'Open d'Australie 2009 disputera malgré tout son premier quart de finale depuis Belgrade en mai dernier (il n'était pas allé plus loin à l'époque). Mercredi, "Nando" a disposé en trois manches là aussi du Brésilien Monteiro (2-6, 6-3, 7-5, 2h19 de jeu). Au prochain tour, l'ancien membre du Top 10 sera opposé à l'une des têtes de série du tournoi Lorenzo Sonego (n°3). L'Italien, exempté de premier tour, a tranquillement franchi l'obstacle Sebastian Baez (victoire 6-3, 6-3 en 1h55) pour ses débuts dans le tournoi.



BUENOS AIRES (Argentine, ATP 250, terre battue, 526 049€)

Tenant du titre : Diego Schwartzman (ARG)



2eme tour

Ruud (NOR, n°1) bat Carballes Baena (ESP) : 7-6 (2), 6-3

Coria (ARG) bat Lajovic (SER, n°5) : 4-6, 7-5, 6-4

Fognini (ITA, n°4) - Martinez (ESP)

Andujar (ESP) - Delbonis (ARG, n°6)



Verdasco (ESP) bat Monteiro (BRE) : 2-6, 6-3, 7-5

Sonego (ITA, n°3) bat Baez (ARG, WC) : 6-3, 6-3

Kecmanovic (SER) - F.Cerundolo (ARG, Q)

Munar (ESP) - Schwartzman (ARG, n°2)





1er tour

Ruud (NOR, n°1) - Bye

Carballes Baena (ESP) bat Jarry (CHI, Q) : 7-6 (2), 6-2

Coria (ARG) bat Cuevas (URU) : 6-1, 1-6, 6-3

Lajovic (SER, n°5) bat Paire (FRA) : 4-6, 6-4, 7-6 (3)



Fognini (ITA, n°4) - Bye

Martinez (ESP) bat Tabilo (CHI) : 6-2, 6-4

Andujar (ESP) bat Londero (ARG) : 6-2, 6-4

Delbonis (ARG, n°6) bat Del Potro (ARG, WC) : 6-1, 6-3



Monteiro (BRE) bat Ramos-Vinolas (ESP, n°7) : 6-3, 6-3

Verdasco (ESP) bat Dellien (BOL, Q) : 6-4, 3-6, 6-1

Baez (ARG, WC) bat Rune (DAN, WC) : 7-6 (4), 6-3

Sonego (ITA, n°3) - Bye



Kecmanovic (SER) bat Djere (SER, n°8) : 6-4, 1-6, 6-1

F.Cerundolo (ARG, Q) bat Bagnis (ARG) : 7-5, 6-2

Munar (ESP) bat Etcheverry (ARG, Q) : 6-4, 6-4

Schwartzman (ARG, n°2) - Bye