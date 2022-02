ATP - Buenos Aires : Ruud et Sonego verront le dernier carré, pas Fognini

En attendant peut-être la qualification de Diego Schwartzman, les demi-finales à Buenos Aires auront quoi qu'il arrive fière allure. Ce vendredi, lors des premiers quarts de finale du tournoi argentin, la petite surprise du jour est venue de Federico Delbonis. Opposé à Fabio Fognini, le tombeur de Juan Martin Del Potro au 1er tour l'a emporté en deux sets (6-4, 6-4) et 1h36 de jeu. Après l'Italien, l'Argentin aura droit à un Norvégien, en la personne de Casper Ruud. Tête de série numéro 1 dans cet ATP 250, ce dernier a logiquement battu Federico Coria en deux manches (6-3, 6-4) et 1h35 de jeu. Désormais dans le dernier carré, l'actuel 8eme au classement ATP fait figure de grand favori sur la terre battue de Buenos Aires. En finale, Ruud pourrait bien croiser la route de Lorenzo Sonego. En effet, contre l'Espagnol Fernando Verdasco, l'Italien n'a pas tremblé pour rejoindre le prochain tour du tournoi. Pour cela, la tête de série numéro 3 en Argentine s'est imposée lors d'un un match accroché, conclu en deux sets (6-4, 7-6) et 2h05 de jeu. Reste à savoir qui de Schwartzman ou de Francisco Cerundolo sera son adversaire en demi-finale.



BUENOS AIRES (Argentine, ATP 250, terre battue, 526 049€)

Tenant du titre : Diego Schwartzman (ARG)



Demi-finales

Ruud (NOR, n°1) - Delbonis (ARG, n°6)

Sonego (ITA, n°3) - F.Cerundolo (ARG, Q) ou Schwartzman (ARG, n°2)



Quarts de finale

Ruud (NOR, n°1) bat Coria (ARG) : 6-3, 6-4

Delbonis (ARG, n°6) bat Fognini (ITA, n°4) : 6-4, 6-4

Sonego (ITA, n°3) bat Verdasco (ESP) : 6-4, 7-6 (4)

F.Cerundolo (ARG, Q) - Schwartzman (ARG, n°2)



2eme tour

Ruud (NOR, n°1) bat Carballes Baena (ESP) : 7-6 (2), 6-3

Coria (ARG) bat Lajovic (SER, n°5) : 4-6, 7-5, 6-4

Fognini (ITA, n°4) bat Martinez (ESP) : 6-4, 7-6(5)

Delbonis (ARG, n°6) bat Andujar (ESP) : 6-4, 6-4



Verdasco (ESP) bat Monteiro (BRE) : 2-6, 6-3, 7-5

Sonego (ITA, n°3) bat Baez (ARG, WC) : 6-3, 6-3

F.Cerundolo (ARG, Q) bat Kecmanovic (SER) : 6-3, 3-6, 6-2

Schwartzman (ARG, n°2) bat Munar (ESP) : 7-6 (2), 7-6 (4)





1er tour

Ruud (NOR, n°1) - Bye

Carballes Baena (ESP) bat Jarry (CHI, Q) : 7-6 (2), 6-2

Coria (ARG) bat Cuevas (URU) : 6-1, 1-6, 6-3

Lajovic (SER, n°5) bat Paire (FRA) : 4-6, 6-4, 7-6 (3)



Fognini (ITA, n°4) - Bye

Martinez (ESP) bat Tabilo (CHI) : 6-2, 6-4

Andujar (ESP) bat Londero (ARG) : 6-2, 6-4

Delbonis (ARG, n°6) bat Del Potro (ARG, WC) : 6-1, 6-3



Monteiro (BRE) bat Ramos-Vinolas (ESP, n°7) : 6-3, 6-3

Verdasco (ESP) bat Dellien (BOL, Q) : 6-4, 3-6, 6-1

Baez (ARG, WC) bat Rune (DAN, WC) : 7-6 (4), 6-3

Sonego (ITA, n°3) - Bye



Kecmanovic (SER) bat Djere (SER, n°8) : 6-4, 1-6, 6-1

F.Cerundolo (ARG, Q) bat Bagnis (ARG) : 7-5, 6-2

Munar (ESP) bat Etcheverry (ARG, Q) : 6-4, 6-4

Schwartzman (ARG, n°2) - Bye