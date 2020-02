ATP - Buenos Aires : Ruud en huitièmes

Eliminé au premier tour à Auckland et à l'Open d'Australie, Casper Ruud a enfin passé un tour cette année. Engagé cette semaine dans le tournoi sur terre battue de Buenos Aires, dont il est la tête de série n°8, le Norvégien a battu l'Espagnol Pablo Andujar 6-2, 6-3 en 1h12. Il a notamment servi 6 aces et n'a pas eu la moindre balle de break à défendre. Un break à 1-0 et 5-2 dans le premier set et à 1-0 dans le deuxième lui ont permis de l'emporter. Il défiera au tour suivant le tenant du titre italien Marco Cecchinato ou l'Espagnol Roberto Carballes Baena



BUENOS AIRES (Argentine, ATP 250, terre battue, 558 600€)

Tenant du titre : Marco Cecchinato (ITA)



1er tour

Schwartzman (ARG, n°1) - Bye

Delbonis (ARG) - Dellien (BOL)

Sonego (ITA) - Cuevas (URU)

Mayer (ARG, WC) - Ramos-Vinolas (ESP, n°7)



Coric (CRO, n°4) - Bye

Monteiro (BRE) bat Munar (ESP) : 6-3, 6-3

Moutet (FRA) - Kovalik (SLQ, Q)

Diaz Acosta (ARG, WC) - Garin (CHI, n°5)



Ruud (NOR, n°8) bat Andujar (ESP)

Cecchinato (ITA) - Carballes Baena (ESP)

Verdasco (ESP) - Martinez (ESP, Q)

Lajovic (SER, n°3) - Bye



Djere (SER, n°6) - Cerundolo (ARG, WC)

Horansky (SLQ, Q) - Londero (ARG)

Martin (SLQ) - Bagnis (ARG, Q)

Pella (ARG, n°2) - Bye