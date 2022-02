ATP - Buenos Aires : Ruud au rendez-vous

Tête de série numéro un du tournoi de Buenos Aires, Casper Ruud a atteint la finale ce samedi aux dépens de Federico Delbonis (6-3, 6-3), et toujours sans concéder la moindre manche. Face à un Argentin poussé par le public de la capitale, le Norvégien n'a pas tremblé en dépit de nombreux échanges interminables. Bien qu'il a perdu sa mise en jeu à 2-0 dans le premier set, le grand favori du tournoi a rapidement rectifié le tir en rendant la pareille à son adversaire, avant même de récidiver pour finalement enlever le premier acte 6-3. Dans la manche suivante, Casper Ruud s'est montré encore plus solide, conservant son service jusqu'au bout en dépit de deux balles de break concédées. Il finit par plier l'affaire sur le même score (6-3) après 1h40 passé sur la terre battue argentine. En finale, le Norvégien sera opposé à l'Italien Lorenzo Sonego ou à l'Argentin Diego Scwartzmann.



BUENOS AIRES (Argentine, ATP 250, terre battue, 526 049€)

Tenant du titre : Diego Schwartzman (ARG)



Demi-finales

Ruud (NOR, n°1) bat Delbonis (ARG, n°6) : 6-3, 6-3

Sonego (ITA, n°3) - Schwartzman (ARG, n°2)



Quarts de finale

Ruud (NOR, n°1) bat Coria (ARG) : 6-3, 6-4

Delbonis (ARG, n°6) bat Fognini (ITA, n°4) : 6-4, 6-4

Sonego (ITA, n°3) bat Verdasco (ESP) : 6-4, 7-6 (4)

F.Cerundolo (ARG, Q) - Schwartzman (ARG, n°2) interrompu à 6-3, 2-6, 1-1



2eme tour

Ruud (NOR, n°1) bat Carballes Baena (ESP) : 7-6 (2), 6-3

Coria (ARG) bat Lajovic (SER, n°5) : 4-6, 7-5, 6-4

Fognini (ITA, n°4) bat Martinez (ESP) : 6-4, 7-6(5)

Delbonis (ARG, n°6) bat Andujar (ESP) : 6-4, 6-4



Verdasco (ESP) bat Monteiro (BRE) : 2-6, 6-3, 7-5

Sonego (ITA, n°3) bat Baez (ARG, WC) : 6-3, 6-3

F.Cerundolo (ARG, Q) bat Kecmanovic (SER) : 6-3, 3-6, 6-2

Schwartzman (ARG, n°2) bat Munar (ESP) : 7-6 (2), 7-6 (4)





1er tour

Ruud (NOR, n°1) - Bye

Carballes Baena (ESP) bat Jarry (CHI, Q) : 7-6 (2), 6-2

Coria (ARG) bat Cuevas (URU) : 6-1, 1-6, 6-3

Lajovic (SER, n°5) bat Paire (FRA) : 4-6, 6-4, 7-6 (3)



Fognini (ITA, n°4) - Bye

Martinez (ESP) bat Tabilo (CHI) : 6-2, 6-4

Andujar (ESP) bat Londero (ARG) : 6-2, 6-4

Delbonis (ARG, n°6) bat Del Potro (ARG, WC) : 6-1, 6-3



Monteiro (BRE) bat Ramos-Vinolas (ESP, n°7) : 6-3, 6-3

Verdasco (ESP) bat Dellien (BOL, Q) : 6-4, 3-6, 6-1

Baez (ARG, WC) bat Rune (DAN, WC) : 7-6 (4), 6-3

Sonego (ITA, n°3) - Bye



Kecmanovic (SER) bat Djere (SER, n°8) : 6-4, 1-6, 6-1

F.Cerundolo (ARG, Q) bat Bagnis (ARG) : 7-5, 6-2

Munar (ESP) bat Etcheverry (ARG, Q) : 6-4, 6-4

Schwartzman (ARG, n°2) - Bye