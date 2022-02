ATP - Buenos Aires : Ramos-Viñolas déjà éliminé

L'enchaînement était visiblement trop compliqué. Ce dimanche, l'Espagnol Albert Ramos-Viñolas a été sacré du côté de Cordoba. Mais, ce mardi, le 32eme joueur mondial, tête de série n°7, a été éliminé dès son entrée en lice au tournoi ATP 250 de Buenos Aires en Argentine, sur terre battue, par le Brésilien Thiago Monteiro, 104eme joueur mondial, en deux manches (6-3, 6-3) et 1h21 de jeu. Dans la première manche, l'Espagnol a perdu un seul service, blanc, à 1-2, avant ensuite de ne pas parvenir à convertir une première balle de débreak, à 2-4. A 5-3, au moment où le Brésilien servait pour le gain de cette première manche, il a dû sauver deux nouvelles balles de débreak, avant de parvenir à ses fins, sur sa quatrième balle de set (6-3). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, les débats furent davantage décousus. De 1-2 à 2-4, aucun des deux joueurs n'a alors réussi à remporter son propre service. Mais, à ce petit jeu-là, c'est alors bien Thiago Monteiro qui avait ainsi encore un break d'avance. Et au lieu de se désunir, le moins bien classé des deux a alors continué sur sa lancée, se permettant un troisième et dernier break, pour conclure cette rencontre sur sa première balle de match (6-3).



BUENOS AIRES (Argentine, ATP 250, terre battue, 526 049€)

Tenant du titre : Diego Schwartzman (ARG)



1er tour

Ruud (NOR, n°1) - Bye

Carballes Baena (ESP) bat Jarry (CHI, Q) : 7-6 (2), 6-2

Coria (ARG) bat Cuevas (URU) : 6-1, 1-6, 6-3

Lajovic (SER, n°5) bat Paire (FRA) : 4-6, 6-4, 7-6 (3)



Fognini (ITA, n°4) - Bye

Tabilo (CHI) - Martinez (ESP)

Londero (ARG) - Andujar (ESP)

Del Potro (ARG, WC) - Delbonis (ARG, n°6)



Monteiro (BRE) bat Ramos-Vinolas (ESP, n°7) : 6-3, 6-3

Verdasco (ESP) bat Dellien (BOL, Q) : 6-4, 3-6, 6-1

Baez (ARG, WC) - Rune (DAN, WC)

Sonego (ITA, n°3) - Bye



Kecmanovic (SER) bat Djere (SER, n°8) : 6-4, 1-6, 6-1

F.Cerundolo (ARG, Q) bat Bagnis (ARG) : 7-5, 6-2

Munar (ESP) bat Etcheverry (ARG, Q) : 6-4, 6-4

Schwartzman (ARG, n°2) - Bye