ATP - Buenos Aires : Pas d'Argentins en finale

Ils étaient deux en demi-finales mais il n’y aura pas d’Argentin en finale du tournoi ATP de Buenos Aires. Bien lancé face à Casper Ruud en remportant la première manche avec autorité, Juan Ignacio Londero a laissé passer sa chance. Le 69eme joueur mondial a su faire le break face au Norvégien, tête de série numéro 8 du tournoi, mais il a craqué au moment de servir pour le match et relancé son adversaire qui, enchaînant quatre jeux de suite, est revenu à hauteur. En fait, Juan Ignacio Londero n’aura gagné qu’un seul des onze derniers jeux de la rencontre, Casper Ruud faisant immédiatement la différence dans le dernier set pour s’imposer sur un jeu blanc et un double break (4-6, 7-5, 6-1 en 2h04’). L’adversaire du Norvégien pour le titre ce dimanche sera Pedro Sousa. Le Portugais a, en effet, profité du forfait de Diego Schwartzman, tête de série numéro 1, en raison d’une blessure aux adducteurs de la cuisse droite.



BUENOS AIRES (Argentine, ATP 250, terre battue, 558 600€)

Tenant du titre : Marco Cecchinato (ITA)



Finale

Sousa (POR, LL) - Ruud (NOR, n°8)



Demi-finales

Sousa (POR, LL) bat Schwartzman (ARG, n°1) par forfait

Ruud (NOR, n°8) bat Londero (ARG) : 4-6, 7-5, 6-1



Quarts de finale

Schwartzman (ARG, n°1) bat Cuevas (URU) : 5-7, 7-6 (11), 7-5

Sousa (POR, LL) bat Monteiro (BRE) : 7-6 (5), 6-4

Ruud (NOR, n°8) bat Lajovic (SER, n°3) : 7-5, 6-1

Londero (ARG) bat Pella (ARG, n°2) : 6-4, 7-6 (4)



2eme tour

Schwartzman (ARG, n°1) bat Delbonis (ARG) : 6-3, 4-6, 6-2

Cuevas (URU) bat Ramos-Vinolas (ESP, n°7) : 6-4, 4-6, 6-4

Monteiro (BRE) bat Coric (CRO, n°4) : 6-4, 7-6 (6)

Sousa (POR, LL) bat Kovalik (SLQ, Q) : 7-6 (3), 7-6 (5)



Ruud (NOR, n°8) bat Carballes Baena (ESP) : 6-1, 6-0

Lajovic (SER, n°3) bat Martinez (ESP, Q) : 7-6 (6), 7-6 (6)

Londero (ARG) bat Djere (SER, n°6) : 6-7 (3), 6-2, 6-1

Pella (ARG, n°2) bat Bagnis (ARG, Q) : 7-6 (2), 6-7 (2), 6-4





1er tour

Schwartzman (ARG, n°1) - Bye

Delbonis (ARG) bat Dellien (BOL) : 1-6, 6-3, 7-5

Cuevas (URU) bat Sonego (ITA) : 6-4, 6-4

Ramos-Vinolas (ESP, n°7) bat Mayer (ARG, WC) : 4-6, 6-3, 7-5



Coric (CRO, n°4) - Bye

Monteiro (BRE) bat Munar (ESP) : 6-3, 6-3

Kovalik (SLQ, Q) bat Moutet (FRA) : 6-3, 7-6 (4)

Sousa (POR, LL) bat Diaz Acosta (ARG, WC) : 4-6, 6-2, 6-3



Ruud (NOR, n°8) bat Andujar (ESP)

Carballes Baena (ESP) bat Cecchinato (ITA) : 6-4, 7-6 (3)

Martinez (ESP, Q) bat Domingues (POR, LL) : 7-6 (0), 7-5

Lajovic (SER, n°3) - Bye



Djere (SER, n°6) bat Cerundolo (ARG, WC) : 6-2, 2-6, 6-4

Londero (ARG) bat Horansky (SLQ, Q) : 6-4, 4-6, 6-2

Bagnis (ARG, Q) bat Martin (SLQ) : 6-4, 6-1

Pella (ARG, n°2) - Bye