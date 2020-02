ATP - Buenos Aires : Palmarès ouvert pour Casper Ruud

Après avoir manqué le coche à Houston en 2019, Casper Ruud a rejoint le club des vainqueurs de tournoi sur le circuit ATP. Le Norvégien a su faire fi des conditions climatiques difficiles sur Buenos Aires, avec une température dépassant les 30°C et un soleil de plomb. Pedro Sousa a sans doute moins accepté ces conditions de jeu, se retrouvant breaké dès son premier jeu au service. Casper Ruud n’a pas cessé de mettre son adversaire sous pression pour aller chercher le double break et conclure le premier set sur un jeu blanc. C’est de la même manière que le 45eme joueur mondial a démarré le deuxième... sur le service de son adversaire. Incapable de mettre son adversaire en difficulté au service, Pedro Sousa a subi le jeu face à un Norvégien qui a parfaitement géré son avantage pour, à sa deuxième balle de match, ouvrir son palmarès à 21 ans (6-1, 6-4 en 1h10’). Une victoire qui va lui permettre d’obtenir son nouveau meilleur classement, avec une 34eme place ce lundi.



BUENOS AIRES (Argentine, ATP 250, terre battue, 558 600€)

Tenant du titre : Marco Cecchinato (ITA)



Finale

Ruud (NOR, n°8) bat Sousa (POR, LL) : 6-1, 6-4



Demi-finales

Sousa (POR, LL) bat Schwartzman (ARG, n°1) par forfait

Ruud (NOR, n°8) bat Londero (ARG) : 4-6, 7-5, 6-1



Quarts de finale

Schwartzman (ARG, n°1) bat Cuevas (URU) : 5-7, 7-6 (11), 7-5

Sousa (POR, LL) bat Monteiro (BRE) : 7-6 (5), 6-4

Ruud (NOR, n°8) bat Lajovic (SER, n°3) : 7-5, 6-1

Londero (ARG) bat Pella (ARG, n°2) : 6-4, 7-6 (4)



2eme tour

Schwartzman (ARG, n°1) bat Delbonis (ARG) : 6-3, 4-6, 6-2

Cuevas (URU) bat Ramos-Vinolas (ESP, n°7) : 6-4, 4-6, 6-4

Monteiro (BRE) bat Coric (CRO, n°4) : 6-4, 7-6 (6)

Sousa (POR, LL) bat Kovalik (SLQ, Q) : 7-6 (3), 7-6 (5)



Ruud (NOR, n°8) bat Carballes Baena (ESP) : 6-1, 6-0

Lajovic (SER, n°3) bat Martinez (ESP, Q) : 7-6 (6), 7-6 (6)

Londero (ARG) bat Djere (SER, n°6) : 6-7 (3), 6-2, 6-1

Pella (ARG, n°2) bat Bagnis (ARG, Q) : 7-6 (2), 6-7 (2), 6-4





1er tour

Schwartzman (ARG, n°1) - Bye

Delbonis (ARG) bat Dellien (BOL) : 1-6, 6-3, 7-5

Cuevas (URU) bat Sonego (ITA) : 6-4, 6-4

Ramos-Vinolas (ESP, n°7) bat Mayer (ARG, WC) : 4-6, 6-3, 7-5



Coric (CRO, n°4) - Bye

Monteiro (BRE) bat Munar (ESP) : 6-3, 6-3

Kovalik (SLQ, Q) bat Moutet (FRA) : 6-3, 7-6 (4)

Sousa (POR, LL) bat Diaz Acosta (ARG, WC) : 4-6, 6-2, 6-3



Ruud (NOR, n°8) bat Andujar (ESP)

Carballes Baena (ESP) bat Cecchinato (ITA) : 6-4, 7-6 (3)

Martinez (ESP, Q) bat Domingues (POR, LL) : 7-6 (0), 7-5

Lajovic (SER, n°3) - Bye



Djere (SER, n°6) bat Cerundolo (ARG, WC) : 6-2, 2-6, 6-4

Londero (ARG) bat Horansky (SLQ, Q) : 6-4, 4-6, 6-2

Bagnis (ARG, Q) bat Martin (SLQ) : 6-4, 6-1

Pella (ARG, n°2) - Bye