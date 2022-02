ATP - Buenos Aires : Paire a de quoi nourrir des regrets

Dusan Lajovic 🇷🇸 dio vuelta el partido y derrotó a Benoit Paire 🇫🇷 por 4-6, 6-4 y 7-6 (3). En segunda ronda, el serbio enfrentará al ganador de la llave entre Pablo Cuevas 🇺🇾 y Federico Coria 🇦🇷 pic.twitter.com/0OTNHFRpVR

— Argentina Open (@ArgentinaOpen) February 7, 2022

BUENOS AIRES (Argentine, ATP 250, terre battue, 526 049€)

1er tour



Paire (FRA)

Quelle déception ! Bien dans son match contre Dusan Lajovic et en passe de remporter son duel face au 37eme joueur mondial au classement ATP, Benoit Paire a manqué des occasions en or dans le 3eme set.. Monté au filet pour conclure, son smash trop appuyé a rebondi au-delà de la ligne de fond de court. Par la suite, le Serbe a même réussi à confisquer la mise en jeu du Français. Vexé, ce dernier a toutefois breaké à son tour son adversaire pour s'octroyer un jeu de service pour le gain du match et une accession au second tour. Mais il a une nouvelle fois vacillé à un moment clé ! Dusan Lajovic l'a balayé d'un jeu blanc pour prolonger le spectacle jusqu'au tie-break décisif. Plus en confiance après ses multiples sauvetages, le Serbe a pris un ascendant psychologique flagrant. Prenant rapidement un avantage confortable de 4-0, il a chipé le service du Tricolore à quatre reprises dans ce jeu décisif qu'il a donc remporté sur le score de 7-3 pour se qualifier au second tour après 2h04 de jeu (4-6, 6-4, 7-6 (3)). Un tel scénario ne peut que laisser des regrets à un Benoit Paire séduisant jusqu'à son trou d'air de la 3eme manche.- ByeCarballes Baena (ESP) - Jarry (CHI, Q)Cuevas (URU) - Coria (ARG)bat: 4-6, 6-4, 7-6 (3)- ByeTabilo (CHI) - Martinez (ESP)Londero (ARG) - Andujar (ESP)Del Potro (ARG, WC) - Delbonis (ARG, n°6)Ramos-Vinolas (ESP, n°7) - Monteiro (BRE)Dellien (BOL, Q) - Verdasco (ESP)Baez (ARG, WC) - Rune (DAN, WC)- ByeDjere (SER, n°8) - Kecmanovic (SER)F.Cerundolo (ARG, Q) - Bagnis (ARG)Munar (ESP) - Etcheverry (ARG, Q)- Bye