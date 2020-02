ATP - Buenos Aires : Moutet n'enchaîne pas

C'est déjà fini pour Corentin Moutet sur la terre battue de Buenos Aires. Alors qu'il s'était hissé jusqu'en quarts de finale la semaine passée à Cordoba pour son premier tournoi sur terre de la saison (défaite contre Andrej Martin), le jeune Français (20 ans, 76eme) s'est incliné d'entrée ce mardi dans la capitale argentine, de nouveau contre un Slovaque. Opposé au 129eme mondial Jozef Kovalik, issu des qualifications, il a perdu 6-3, 7-6 en 2h10. Le Slovaque a breaké le Français dès son premier jeu de service, et est parvenu à conserver son avance jusqu'à la fin de la manche, malgré quatre occasions de débreak pour le Français. Dans le deuxième set, Moutet a breaké à 3-2, mais a perdu son service dans la foulée, si bien que tout s'est joué au tie-break, où le Francilien a mené 4-2, avant d'encaisser cinq points de suite, et donc perdre le match. A noter également ce mardi l'élimination d'entrée du tenant du titre, Marco Cecchinato, contre Roberto Carballes Baena. Le demi-finaliste de Roland-Garros 2018 va donc quitter le Top 100.



BUENOS AIRES (Argentine, ATP 250, terre battue, 558 600€)

Tenant du titre : Marco Cecchinato (ITA)



1er tour

Schwartzman (ARG, n°1) - Bye

Delbonis (ARG) bat Dellien (BOL) : 1-6, 6-3, 7-5

Cuevas (URU) bat Sonego (ITA) : 6-4, 6-4

Mayer (ARG, WC) - Ramos-Vinolas (ESP, n°7)



Coric (CRO, n°4) - Bye

Monteiro (BRE) bat Munar (ESP) : 6-3, 6-3

Kovalik (SLQ, Q) bat Moutet (FRA) : 6-3, 7-6 (4)

Sousa (POR, LL) bat Diaz Acosta (ARG, WC) : 4-6, 6-2, 6-3



Ruud (NOR, n°8) bat Andujar (ESP)

Carballes Baena (ESP) bat Cecchinato (ITA) : 6-4, 7-6 (3)

Domingues (POR, LL) - Martinez (ESP, Q)

Lajovic (SER, n°3) - Bye



Djere (SER, n°6) - Cerundolo (ARG, WC)

Horansky (SLQ, Q) - Londero (ARG)

Bagnis (ARG, Q) bat Martin (SLQ) : 6-4, 6-1

Pella (ARG, n°2) - Bye