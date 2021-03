Miomir Kecmanovic a eu du mal pour son entrée en lice à Buenos Aires. Le Serbe, tête de série numéro 4, a toutefois manqué la première manche face au Brésilien Thiago Monteiro. Le 74eme mondial, après avoir effacé dans la foulée le break de retard concédé à son adversaire, a su inverser la tendance pour mener un set à rien. Mais, grâce à un break dans le sixième jeu, Miomir Kecmanovic a su recoller à une manche partout. Mené trois jeux à rien en début de dernier set, le 42eme mondial a alors enchaîné cinq jeux de suite pour reprendre la main et s’imposer à sa première balle de match (5-7, 6-3, 6-4 en 2h15’). Pour une place dans le dernier carré, il affrontera la tête de série numéro 7, Laslo Djere. Opposé à Federico Delbonis, le Serbe a breaké le premier mais, au moment de servir pour le set, l’Argentin a recollé avant de s’effondrer dans un jeu décisif à sens unique. Le 60eme mondial, après avoir sauvé une balle de break d’entrée de deuxième manche a saisi sa chance dans le quatrième jeu avant de résister. Sauvant une dernière balle de débreak au moment de servir pour le match, Laslo Djere a validé son billet pour les quarts de finale à sa première balle de match (7-6, 6-3 en 2h01’).

Ramos-Viñolas a trouvé les solutions, pas Garin

Numéro 5 dans la hiérarchie, Albert Ramos-Viñolas a également été mis en difficulté. Opposé à l’Allemand Dominik Koepfer, l’Espagnol s’est retrouvé dos au mur quand, mené après une séquence de trois breaks consécutifs, il a dû sauver deux balles de set sur sa propre mise en jeu. Enchaînant quatre jeux de suite, le 46eme mondial a tout de même su prendre l’ascendant dans cette rencontre. A nouveau breaké le premier à deux reprises, Albert Ramos-Viñolas a su revenir à chaque fois et, alors que Dominik Koepfer servait pour rester dans le match, il a frappé pour sceller le sort de la rencontre (7-5, 6-4 en 1h45’) et rallier les quarts de finale lors desquels il affrontera Sunil Nagal. L'Indien a en effet créé la surprise en s'imposant contre la tête de série n°2 du tournoi et 22eme joueur mondial, Cristian Garin : 6-4, 6-3 en 1h42. Le Chilien, auteur de 5 doubles-fautes, a eu beaucoup de mal au service, permettant à son adversaire de se procurer 19 balles de break. Il en a sauvé 12, mais a perdu sa mise en jeu trois fois dans le premier set et quatre fois dans le deuxième. A 23 ans, Nagal va donc disputer le tout premier quart de finale de sa carrière sur le circuit ATP.



BUENOS AIRES (Argentine, ATP 250, terre battue, 341 195€)

Tenant du titre : Casper Ruud (NOR)



Huitièmes de finale

Schwartzman (ARG, n°1) - Klein (SLQ, Q)

Munar (ESP, Q) - Tiafoe (USA, n°8)

Kecmanovic (SER, n°4) bat Monteiro (BRE) : 5-7, 6-3, 6-4

Djere (SER, n°7) bat Delbonis (ARG) : 7-6 (1), 6-3



Andujar (ESP, n°6) - Mager (ITA)

F.Cerundolo (ARG, Q) - Paire (FRA, n°3)

Ramos-Viñolas (ESP, n°5) bat Koepfer (ALL) : 7-5, 6-4

Nagal (IND, Q) bat Garin (CHI, n°2) : 6-4, 6-3



1er tour

Schwartzman (ARG, n°1) - Bye

Klein (SLQ, Q) bat Martin (SLQ) : 6-4, 6-3

Munar (ESP, Q) bat Diaz Acosta (ARG, WC) : 7-6 (5), 6-3

Tiafoe (USA, n°8) bat Bagnis (ARG, SE) : 6-1, 6-3



Kecmanovic (SER, n°4) - Bye

Monteiro (BRE) bat Carballes Baena (ESP) : 6-2, 6-3

Delbonis (ARG) bat J.M.Cerundolo (ARG) : 6-4, 7-6 (2)

Djere (SER, n°7) bat Cecchinato (ITA) : 6-7 (4), 6-2, 6-3



Andujar (ESP, n°6) bat Londero (ARG) : 6-3, 6-0

Mager (ITA) bat Caruso (ITA) : 7-6 (5), 6-4

F.Cerundolo (ARG, Q) bat Coria (ARG) : 6-4, 7-5

Paire (FRA, n°3) - Bye



Ramos-Viñolas (ESP, n°5) bat Rune (DAN, WC) : 2-6, 6-4, 6-3

Koepfer (ALL) bat Tirante (ARG, WC) : 2-6, 6-3, 6-4

Nagal (IND, Q) bat J.Sousa (POR) : 6-2, 6-0

Garin (CHI, n°2) - Bye