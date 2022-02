ATP - Buenos Aires : Fognini et Delbonis poursuivent leur bonhomme de chemin

En octavos de final, Fabio Fognini 🇮🇹 venció a Pedro Martínez 🇪🇸 por 6-4 y 7-6 (5). En cuartos, el italiano enfrentará al ganador del cruce entre Pablo Andújar 🇪🇸 y Federico Delbonis 🇦🇷

BUENOS AIRES (Argentine, ATP 250, terre battue, 526 049€)

2eme tour

1er tour



Paire (FRA)

Ce jeudi sur la terre battue de Buenos Aires, Fabio Fognini a disposé de Pedro Martinez au bout d'une bataille compliquée et longue de 2h06. Néanmoins, la tête de série numéro 4 du tournoi s'est sortie du piège tendu par l'Espagnol, notamment grâce à une première balle au service retrouvée dans la seconde manche (76%). Dans le jeu décisif, l'Italien s'est procuré une double balle de match qu'il a convertie à son second essai, sur sa mise en jeu (6-4, 7-6(5)). A souligner qu'il s'agissait de son entrée en lice dans le tournoi, son statut privilégié de tête de série lui a épargné le premier tour.ce jeudi. Solide sur ses jeux de service, l'Argentin a sauvé toutes les balles de break concédées et a réussi à convertir les siennes dans les deux sets pour remplir sa mission contre l'Espagnol (6-4, 6-4).bat Carballes Baena (ESP) : 7-6 (2), 6-3bat Lajovic (SER, n°5) : 4-6, 7-5, 6-4bat Martinez (ESP) : 6-4, 7-6(5)bat Andujar (ESP) : 6-4, 6-4bat Monteiro (BRE) : 2-6, 6-3, 7-5bat Baez (ARG, WC) : 6-3, 6-3Kecmanovic (SER) - F.Cerundolo (ARG, Q)Munar (ESP) - Schwartzman (ARG, n°2)- Byebat Jarry (CHI, Q) : 7-6 (2), 6-2bat Cuevas (URU) : 6-1, 1-6, 6-3bat: 4-6, 6-4, 7-6 (3)- Byebat Tabilo (CHI) : 6-2, 6-4bat Londero (ARG) : 6-2, 6-4bat Del Potro (ARG, WC) : 6-1, 6-3bat Ramos-Vinolas (ESP, n°7) : 6-3, 6-3bat Dellien (BOL, Q) : 6-4, 3-6, 6-1bat Rune (DAN, WC) : 7-6 (4), 6-3- Byebat Djere (SER, n°8) : 6-4, 1-6, 6-1bat Bagnis (ARG) : 7-5, 6-2bat Etcheverry (ARG, Q) : 6-4, 6-4- Bye