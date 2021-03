ATP - Buenos Aires : Andujar et Djere se qualifient pour les huitièmes de finale

Pablo Andujar n'a pas fait de détails. L'Espagnol, 57eme joueur mondial et tête de série n°6, s'est aisément qualifié pour les huitièmes de finale du tournoi ATP 250 de Buenos Aires en Argentine, sur terre battue, en se débarrassant de l'Argentin Juan Londero, 90eme joueur mondial, en deux petites manches (6-3, 6-0) et 1h36 de jeu. Malgré le score final, ce fut finalement une partie plutôt accrochée et les points ont même duré assez longtemps. Ce fut ainsi notamment le cas dans le deuxième et dernier set. Malgré la bulle infligée à son adversaire, Andujar a toutefois bel et bien eu besoin de 51 minutes de jeu pour boucler ce 6-0. La faute à des jeux âprement disputés. Durant cette manche, l'Espagnol a eu besoin de pas moins de huit balles de break, dont six d'entrée, pour prendre le service de son adversaire à trois reprises. Dans le même temps, Andujar a dû sauver, de son côté, six balles de break, dont quatre à 3-0. Finalement, plus de peur que de mal et c'est donc bien le mieux classé des deux qui verra ainsi le prochain tour. Ça passe également pour le Serbe Laslo Djere, 60eme joueur mondial et tête de série n°7, qui a éliminé l'Italien Marco Cecchinato, 89eme joueur mondial, en trois manches (6-7 (4), 6-2, 6-3) et 2h17 de jeu.



BUENOS AIRES (Argentine, ATP 250, terre battue, 341 195€)

Tenant du titre : Casper Ruud (NOR)



1er tour

Schwartzman (ARG, n°1) - Bye

Martin (SLQ) - Klein (SLQ, Q)

Diaz Acosta (ARG, WC) - Munar (ESP, Q)

Bagnis (ARG, SE) - Tiafoe (USA, n°8)



Kecmanovic (SER, n°4) - Bye

Monteiro (BRE) bat Carballes Baena (ESP) : 6-2, 6-3

Delbonis (ARG) - J.M.Cerundolo (ARG, SE)

Djere (SER, n°7) bat Cecchinato (ITA) : 6-7 (4), 6-2, 6-3



Andujar (ESP, n°6) bat Londero (ARG) : 6-3, 6-0

Mager (ITA) - Caruso (ITA)

F.Cerundolo (ARG, Q) - Coria (ARG)

Paire (FRA, n°3) - Bye



Ramos-Viñolas (ESP, n°5) - Rune (DAN, WC)

Koepfer (ALL) bat Tirante (ARG, WC) : 2-6, 6-3, 6-4

J.Sousa (POR) - Nagal (IND, Q)

Garin (CHI, n°2) - Bye