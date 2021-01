ATP : Bresnik nouvel entraîneur de Monfils

Ah ok Günter Bresnik ist der neue Trainer von Gael Monfils. Vielleicht bin ich ja nicht der letzte, der das mitbekommen hat. Vielleicht aber schon. https://t.co/OK4ZRkXARo pic.twitter.com/BZJfMJnjwc

— Lukas Zahrer (@ZahrerLukas) January 23, 2021

Thiem s'est révélé avec Bresnik

Ça bouge autour de Gaël Monfils. Le joueur français s’entoure de techniciens autrichiens avant de démarrer sa saison 2021. Alors qu’il sera suivi par Richard Ruckelshausen, capitaine de l’équipe de France pour l’ATP Cup, en Australie du 1er au 5 février, l’ATP a officialisé une nouvelle arrivée dans le box du Français. Après une collaboration de deux ans avec Liam Smith, le 11eme joueur mondial sera désormais coaché par Günter Bresnik.L’Autrichien de 59 ans a été le mentor de plusieurs joueurs au nom bien connu sur le circuit :. Monfils et Bresnik étaient déjà ensemble à Dubaï en janvier mais rien n’était alors officialisé. De plus, la préparation hivernale de « La Monf » en décembre du côté de Tenerife, en Espagne, n'était certainement pas anodine quand on sait que Günter Bresnik y avait ses habitudes avec Thiem. Toutefois, Bresnik ne fera pas le voyage en Australie et déléguera le boulot à son compatriote Richard Ruckelshausen. Gaël Monfils reste sur une année 2020 écourtée par le coronavirus, au cours de laquelle il a tout de même été sacré à Montpellier et Rotterdam, ses 9eme et 10eme titres en carrière, avant de passer totalement à côté