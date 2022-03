ATP : Berrettini s'est fait opérer de la main droite

Coup d'arrêt pour l'Italien, en ce début de saison 2022. Ce mardi soir, via son compte Instagram officiel, Matteo Berrettini, qui occupe aujourd'hui la sixième place du classement ATP, a posté une photo de lui. Tout sourire, le Transalpin apparaît malgré tout sur un lit d'hôpital, avec la main droite dans le plâtre. Et pour cause, le tennisman s'est fait opérer de cette fameuse main. Une opération malgré tout mineure.

"Assurer une récupération complète et rapide"

En légende de cette photo, le principal intéressé a ainsi notamment écrit : "Mon équipe et moi avons parlé à des experts médicaux depuis mon retrait de Miami avec une blessure à la main droite. Après plusieurs analyses et évaluations, nous avons décidé qu’une opération mineure était la meilleure solution pour assurer une récupération complète et rapide. Plus tôt aujourd’hui, j’ai eu l’opération et je suis heureux d’annoncer qu’elle s’est extrêmement bien passée. Mon médecin et mon équipe discutent déjà des plans pour que je revienne sur le court. Je fournirai une mise à jour dès que ce plan sera finalisé. Merci beaucoup comme toujours pour tout le soutien."

Berrettini avait dû renoncer à Miami

Pas plus tard que vendredi dernier, Matteo Berrettini avait dû renoncer au Masters 1000 de Miami, après avoir été éliminé le mercredi 16 mars dernier, à l'occasion des huitièmes de finale du Masters 1000 d'Indian Wells, par le Serbe Miomir Kecmanovic, qui occupe aujourd'hui la 48eme place mondiale, en trois manches (6-3, 6-7 (5), 6-4) et 2h33 d'un très long combat. Après cette opération, l'Italien va faire en sorte de pouvoir retrouver le chemin des courts dans un délai le plus court possible.