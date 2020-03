ATP : Bernard Tomic touché par le coronavirus ?

Aucun joueur de tennis professionnel n’a encore été testé positif au coronavirus, mais Bernard Tomic (27 ans, 200eme mondial) pourrait bien être le premier. L’un des enfants terribles du tennis australien (avec Kyrgios et Kokkinakis), qui était grimpé au 17eme rang mondial en 2016, a en effet confié au Herald Sun qu’il présentait tous les signes du COVID-19 et qu’il s’était mis en quarantaine. « Depuis mardi, je ne me sens pas bien. J’ai eu des problèmes pour respirer, mon système immunitaire était lent et faible. Je suis actuellement à Miami et je me suis isolé de tout le monde, comme on le recommande. Je n’ai pas encore été testé au COVID-19 mais j’ai tous les symptômes. Je pense que je l’ai attrapé en rentrant de Monterrey au Mexique la semaine dernière », a déclaré le tennisman australien, qui a raté son début de saison, avec aucune victoire au compteur sur le circuit principal. Rappelons que l’ATP a suspendu la saison jeudi dernier pour une durée de minimale de six semaines soit jusqu’au 26 avril.