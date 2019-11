ATP : Berdych raccroche

Une finale à Wimbledon, une victoire à Bercy et treize titres pour Berdych

It was supposed to be a surprise 🙈😎 #london pic.twitter.com/vBGdMMkxT0

— Tomáš Berdych (@tomasberdych) November 13, 2019

Il voulait garder le secret. C'est raté.Ce mercredi, via une courte vidéo publiée sur Twitter, le Tchèque redescendu à la 103eme place mondiale a donné rendez-vous à samedi à Londres, jour qu'a choisi l'ATP pour rendre hommage à celui qui tourne officiellement le dos àLa cérémonie se déroulera sur le court de l'O2 Arena, en marge des demi-finales du Masters ATP. Une compétition à laquelle le géant (il mesure 1,96 m) longtemps détesté des autres joueurs (il avait failli se battre avec Fabrice Santoro en 2006 à Wimbledon) avant de se racheter plus tard une conduite a participé à six reprises (il n'a plus disputé l'épreuve depuis 2015) du temps de sa splendeur, pour treize défaites, six victoires et une demi-finale en 2011 perdue contre le Français Jo-Wilfried Tsonga. Symbole d'C'est ainsi que Berdych s'est arrêté à deux reprises en demies à l'Open d'Australie (2014 et 2015), de la même façon qu'il n'a jamais fait mieux que le dernier carré à Roland-Garros (2010, défaite contre l'étonnant Robin Söderling) et à l'US Open (2012, battu par Andy Murray).Pas vraiment connu pour sa capacité à se montrer régulier d'un bout à l'autre de ses matchs, surtout face aux gros, le demi-finaliste du dernier tournoi de Montpellier, son unique fait d'armes en 2019 avec sa finale perdue face à Roberto Bautista Agut à Doha en janvier, avait en revancheMais pour son unique finale dans un tournoi du Grand Chelem, le cogneur à la technique léché n'avait pas pesé lourd face à Rafael Nadal (6-3, 7-5, 6-4). Des difficultés à remporter LA victoire et à prendre le dessus sur les meilleurs joueurs du circuit (154 défaites pour 133 victoires, mais seulement 13 face au trio de géants Nadal-Federer-Djokovic) que Berdych a su mieux combattre en revanche sur les tournois du Masters 1000, avec là encore de nombreuses demi-finales (Indian Wells, Miami à trois reprises, Monte-Carlo à deux reprises, Rome, Hambourg, Madrid, Cincinnati par deux fois, Shanghai et Bercy à deux reprises), mais aussi des finales (Miami en 2010, Monte-Carlo en 2015 et Madrid en 2012) etEn revanche, Masters 1000 et Grand Chelem exceptés, Berdych, performant sur toutes les surfaces mais aussi en Coupe Davis (deux sacres coup sur coup) peut se vanter de posséder une belle armoire à trophées, avec treize titres au total, dont trois à Stockholm (2012, 2014 et 2015) et deux, consécutifs, à Shenzhen (2015 et 2016). Le dernier trophée soulevé par le natif de Valasske Mezirici, plus apparu sur les courts depuis le dernier US Open (élimination d'entrée face au 394eme mondial Jenson Broosky). Sans savoir alors qu'il ne rejouerait plus. Il l'annoncera officiellement samedi à Londres.