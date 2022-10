ATP - Bercy : Simon, Rinderknech, Mannarino et Gasquet invités

Thiem et Gaston invités pour les qualifications uniquement

Saison terminée pour Bonzi ?

Le verdict est tombé. Il n'est pas spécialement surprenant. Comme il fallait s'y attendre, Gilles Simon, qui disputera le tournoi pour la dernière fois de sa carrière, ainsi qu'un autre vétéran Richard Gasquet et nos deux meilleurs joueurs du moment sur le circuit en l'absence de Gaël Monfils Arthur Rinderknech et Adrian Mannarino seront les quatre bénéficiaires des invitations accordées par la FFT pour le Masters1000 de Bercy, qui débutera lundi prochain à l'AccorArena. Cinq mois après avoir fait ses adieux au public de Roland-Garros, Simon, qui prendra sa retraite à l'issue de la saison, a obtenu le droit de dire également au revoir la semaine prochaine aux spectateurs de l'autre tournoi parisien. Sa 195eme place au classement ne lui permettant pas d'entrer directement dans le tableau, il a comme il fallait s'y attendre reçu le précieux sésame. A 36 ans, Gasquet honorera peut-être encore le rendez-vous de l'AccorArena de sa présence, mais il n'y a rien de sûr. Comme "Gilou", engagé cette semaine à Brest (il a balayé Laurent Lokoli pour ses débuts dans le tournoi) le Biterrois, remonté à la 74eme place mondiale après son magnifique parcours à Anvers (élimination en demi-finales contre Auger-Aliassime), n'aura pas à passer par les qualifications. Arthur Rinderknech et Adrian Mannarino peuvent eux aussi déjà se pencher sur le tirage au sort. Le premier sera lundi numéro 1 français pour la première fois de sa vie. Demi-finaliste à Gijon, le Varois, qui affrontera Rune ou Ugo Humbert en quarts de finale à Bâle vendredi, est assuré de grimper à la 42eme place lundi, un rang devant... Mannarino, tout près lui aussi d'intégrer le tableau sans même avoir à attendre une invitation (ce sera le cas pour Rinderknech s'il s'impose à Bâle). Les deux hommes défendront nos couleurs à Bercy la semaine prochaine.Pour Hugo Gaston, rien n'est fait encore. Le Toulousain avait atteint les quarts de finale la saison dernière après avoir notamment créé la sensation en élimination Carlos Alcaraz. Il n'a pas eu le droit pour autant à davantage qu'une wild-card pour disputer les qualifications. A une victoire (contre Daniil Medvedev à Vienne ce jeudi) de retrouver le Top 100, Dominic Thiem a eu droit au même traitement. L'Autrichien, qui vient de battre coup sur coup Medvedev et Casper Ruud, a été invité pour les qualifications uniquement, au même titre que deux Français Quentin Halys et Ugo Humbert. Quant à Constant Lestienne et Corentin Moutet, qui pouvaient légitiment espérer recevoir une wild card pour le tableau final, ils n'ont pas encore annoncé s'ils disputeraient les qualifications ou pas.Benjamin Bonzi, qui faisait lui aussi partie des invités potentiels et en lice à Brest cette semaine, n'aurait pas été rentré à temps à Paris pour tenter d'y gagner son billet pour le tableau finale s'il était allé loin dans le tournoi breton. Il aurait alors été question qu'il se rende dans la capitale pour y jouer le double uniquement. Finalement, il n'ira pas plus loin à Brest, au même titre qu'il ne sera pas de la partie à Bercy, ni en simple ni en double. Blessé à un mollet sur... la balle de match contre le Brésilien Descamps en Bretagne mardi, le Gardois, qui a passé une IRM ce jeudi, souffre d'une lésion qui sonne très probablement la fin de sa saison. Rendez-vous en janvier en Australie, donc, a priori pour Bonzi.