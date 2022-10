ATP - Bercy : Nadal avec Djokovic, Simon contre Murray au 1er tour

Rafael Nadal avec Novak Djokovic, Gilles Simon face à Andy Murray d'entrée. Le tirage au sort du tournoi de Bercy, qui débutera lundi à l'AccorArena, s'est déroulé ce vendredi soir. Il a placé l'un des grands favoris et tenant du titre Novak Djokovic dans la même partie de tableau que Rafael Nadal, récent papa pour la première fois de sa vie et qui court toujours après le titre dans le tournoi indoor parisien. Si cela se passe bien pour les deux hommes jusqu'à samedi, ils pourraient s'affronter en demi-finales pour le plus grand plaisir du public parisien. Pour que le choc tant attendu ait lieu, le Majorquin devra parvenir à se hisser d'un bas de tableau dans lequel figureront également beaucoup de ses compatriotes (Roberto Bautista-Agut ainsi que Pablo Carreno-Busta et Albert Ramos-Vinolas, qui s'affronteront au 1er tour). Nadal sera opposé pour son entrée en lice à Bautista-Agut ou à l'Américain Tommy Paul. Cameron Norrie, opposé à Kecmanovic, et Stefanos Tsitsipas, qui débutera contre Evans ou le petit prodige américain Brandon Nakashima, tenteront de barrer la route du numéro 2 mondial. En haut, Djokovic, lui, aura pour premier adversaire Schwartzman ou Cressy. En cas de victoires, le Serbe devra probablement s'attendre à croiser la route de Jannik Sinner ou Casper Ruud. A moins que Marin Cilic (34 ans) ou Richard Gasquet, opposé au Slovaque Molcan, ne viennent jouer les trouble-fête.

Simon contre Murray, enfin a priori...

A Roland-Garros en juin dernier, Cilic avait provoqué les adieux de Gilles Simon. Cette fois, le Niçois dira au revoir à un autre public parisien. "Gilou" devra franchir l'obstacle Andy Murray s'il veut entretenir plus longtemps son rêve de briller pour sa dernière à Bercy. Avec Felix Auger-Aliassime et Taylor Fritz dans sa zone, cela ne sera pas simple. A condition déjà que Simon, invité par l'organisation, puisse tenir sa place. Vendredi, il a en effet déclaré forfait à Brest avant son quart de finale en raison d'une douleur au dos. Autres Français en lice, Arthur Rinderknech et Adrian Mannarino entameront le tournoi face respectivement au Britannique Jack Draper et au redoutable Polonais Hubert Hurkacz, tête de série numéro 10. Daniil Medvedev, battu en finale par Djokovic lors de la dernière édition, devra d'abord se débarrasser de Sebastian Korda ou Alex De Minaur. Quant au numéro 1 mondial Carlos Alcaraz, sorti prématurément en 2021 par Hugo Gaston, il devra battre Karatsev ou Nishioka et probablement ensuite Matteo Berrettini ou Grigor Dimitrov avant de songer cette fois à aller au bout, comme il l'a fait à l'US Open.