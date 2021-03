ATP : Benoît Paire taclé par plusieurs personnalités du tennis

Benoît Paire et le tennis ne sont pas les meilleurs amis du monde. Du moins, pas depuis le début de l’année. Usé mentalement par ce qu’est devenu le sport à la petite balle jaune en pleine pandémie de coronavirus, le Français, défait dix fois sur ses onze derniers matchs sur le circuit ATP, n’a plus la motivation. « J'ai perdu au premier tour, tant mieux : je vais pouvoir sortir assez vite de la bulle et profiter quelques jours avant Miami. J'ai hâte de pouvoir aller à la plage et à la piscine. Le tennis n'est pas ma priorité pour l'instant. La seule chose à laquelle je pense, c'est sortir de la bulle. C'est le seul objectif que j'ai à chaque tournoi », a-t-il lancé cette semaine au quotidien L’Equipe après avoir été balayé d’entrée à Acapulco par Stefanos Tsitsipas (6-3, 6-1).

Son manque de professionnalisme pointé du doigt

Le 31eme mondial, loin d’avoir une attitude irréprochable sur le court, a été vivement critiqué pour ses propos. Plusieurs figures du tennis professionnel n’ont pas mâché leurs mots pour évoquer sa situation. « Ses propres mots ci-dessus sont un aveu d'un manque d'effort intentionnel », a réagi Andy Roddick sur Twitter dans une conversation avec Kim Clijsters qui pense que le Français « a besoin d'aide ». Toni Nadal, oncle de Rafael et ancien coach de la légende espagnole, a également eu quelques mots pour l’Avignonnais. Et là encore, le manque de professionnalisme est évoqué. « Il n'a pas été correct avec ce qu'il a dit, cela ne rend pas service au tennis ni à lui-même. Cela donne peu de valeur à l'effort. Si tu es fatigué de la situation actuelle, il vaut mieux être sauvé », a-t-il commenté sur Antena 3 Deportes. Le joueur tricolore, qui fait le buzz sur les réseaux sociaux pour ses coups de sang, est dans le viseur de bon nombres d'observateurs...